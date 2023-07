Ženy a béčko? Nechtěli jsme nižší verze, zní z Brugg. Zkusili novinku

Stačí se podívat na promo materiály ženského týmu a mládežnických výběrů Brugg, které spíš než jako klasický klubový merchandising vypadají jako lifestylová značka. Víc než na fotbalovém stadionu by si je kdekdo uměl představit v hudebním klubu. Ze strany belgického hegemona jde o způsob, jak oslovit nové fanoušky, jak iSport TV po konferenci Třicet let fotbalové ligy vysvětlil ředitel komunikace Club Bruggy Kirsten Willem.

Jaká je klubová strategie Club Bruggy, co se týče marketingu a komunikace?

„Myslím, že se snažíme trochu odlišit, protože nejsme největší klub na světě, ale snažíme se jim konkurovat na hřišti i mimo něj tím, že se pokoušíme přicházet s inovacemi a cool věcmi.“

Dosud jsem nezaznamenal něco podobného tomu, co jste udělali s B týmem a ženským družstvem - a sice rebranding, po kterém vypadají trochu jako odlišné kluby než Bruggy. Co vás k tomu vedlo?

„Udělali jsme to, protože jsme hodně přemýšleli o tom, jak nejlépe oslovit co nejvíc fanoušků a dát domov jiným typům příznivců. Takže jsme měli pocit, že když budeme mít ženský tým, zaslouží si svůj název, svůj branding, a i trochu svůj vlastní odkaz. A tak jsme ho pojmenovali Club YLA. Protože pokud pojmenujete ženský tým stejně jako ten mužský, je to tak nějak nižší verze stejné věci. Takže jsme ho chtěli pozvednout na stejnou úroveň a vybudovat mu novou značku. Stejně tak s naším Club NXT týmem, což je náš B tým a rovněž naše akademie. Snažíme se jim dát novou značku, aby to zároveň byla víc lifestylová věc.“

Můžete si u těchto složek vyzkoušet věci, které pak aplikujete třeba na áčko?

„Ano, jednoznačně. Je to jedna z možností, kterou v tomto ohledu máme, tím, že publikum není tak velké jako u áčka. Můžeme si třeba vyzkoušet cool věci na sociálních sítích, nebo i z pohledu zápasového zážitku pro fanoušky, třeba co se týče zvuku a vizuálu. A pak když vidíme, že něco zafunguje, zkusíme to i u áčka. Takže pro nás YLA a NXT slouží jako takový hub pro inovace pro áčko.“

To, jak působí Club YLA, je poměrně nezvyklé ve sportovním světě, který je pořád tažen stereotypy, jak má co vypadat. Pro ženské týmy ale podle mě neexistuje nějaký zásadní vzorec, jak by měl vypadat, a vaše pojetí mi přišlo opravdu docela cool. Jaká za tím byla idea? Jednalo se o vědomou snahu pojmout ženský fotbal tak, aby vypadal jinak, než jak působí ženský fotbal dnes?

„Ano, stoprocentně. Rozhodli jsme se, že se nebudeme úplně zaměřovat na sportovní stránku a ne pouze na výsledky. Místo toho jsme chtěli, ať to vypadá doopravdy jako lifestylová značka. A vidíte to na oblečení YLA, které se víc přibližuje nějaké značce amerického vysokoškolského sportu.“

Taková Bruggenciaga.

„Jsou to věci jako od New York Yankees, kdy se lidem líbí, že je to oblečení, které doopravdy můžou nosit jako lifestyle - třeba bundy, mikiny. Mohou v tom jít sami sportovat, do práce nebo do školy. Takže je to o něčem víc než jen o fotbale, což taky pomáhá dostávat mladé fotbalistky k YLA ještě předtím, než vůbec začnou sport provozovat.“

Můžete jmenovat některou z věcí, kterou jste vyzkoušeli u YLA nebo NXT a které jste pak aplikovali u áčka?

„Napadají mě například ne úplně sportovní věci, které jsme vyzkoušeli u YLA - udělali jsme cool videa z teambuildingu. U áčka jsme se více soustředili na sportovní výsledky, ale tím, že to u YLA zafungovalo velmi dobře, rozhodli jsme se taky u áčka použít teambuildingové věci a backstageová videa.“

Myslel bych si, že je to pro vás poměrně chytrý způsob, jak třeba tohle vyzkoušet u YLA a NXT a pak díky tomu přesvědčit kluky z áčka, že by do toho mohli jít taky, i když by se jim jinak předtím nechtělo.

„Takhle, my máme štěstí, že vzděláváme i hráče z áčka, takže tým je velice otevřený spolupráci s námi. Není to tím pádem takový problém, abychom je museli k něčemu přesvědčovat. Sami jsou velmi otevření a vítají, cokoliv v klubu děláme.“