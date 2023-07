Pekhart o ambicích Legie i hattricku na úvod: Celý stadion zpíval mé jméno

Angažmá v Legii mu sedí. Tomáš Pekhart (34) vlétl do nové sezony ideálním způsobem. V pátečním duelu 1. kola Ekstraklasy pomohl hattrickem k výhře nad Lodžií (3:0), jeho úvodní trefa navíc znamenala jubilejní 4000. ligovou branku v klubové historii. Zkušený český forvard po vydařené přípravě a skvělém startu věří, že s klubem naplní ty nejvyšší ambice. „Double by byl super,“ usmívá se v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.

Raz, dva, tři. Pekhartovi to na úvod ligy padalo do branky velice snadno. Zakončení pravou, hlavou a levou, góly má zkrátka český bombarďák v sobě. Když je vytáhlý forvard v ráži, svou hlavní náplň práce zvládá dokonale. V Legii navázal na povedenou přípravu a zisk polského Superpoháru, kde celek z Varšavy zdolal na penalty úřadujícího mistra z Rakówa.

Jde o ideální vstup do sezony?

„Je to super. Už během přípravy jsme vyhrávali všechny zápasy, vypadalo to dobře, i když vím, že ostré zápasy jsou trošku něco jiného. Zvládli jsme i Superpohár s Rakówem, to byla taková předprověrka. Nakonec jsme vyhráli na penalty, hráli jsme opravdu dobře. Na první ligový zápas přišel vyprodaný stadion, to bylo v prvním kole snad poprvé v historii. Očekávání klubu a všech lidí okolo jsou pochopitelně ta nejvyšší. Jsem rád, že jsme je potvrdily.“

Užíval jste si ovace fanoušků?

„Když mě střídali v 75. minutě, byl jsem zrovna na druhé straně a rozhodčí mě nepustil přes hřiště ke střídačkám. Musel jsem to obcházet z druhé strany. Když jsem vystoupil za hrací plochu, celý stadion stál, lidé tleskali a zpívali mé jméno. V takové atmosféře jsem šel celé půlkolo až ke střídačkám. Trvalo to celou dobu, byl to krásný zážitek.“