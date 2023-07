Olayinka už střílí za Zvezdu. Pomohl k debaklu Fiorentiny: Čekal jsem to těžší

Angažmá v Srbsku měl vyřešené už od zimy. Do kádru CZ Bělehrad se ze Slavie jako volný hráč Peter Olayinka přesunul až v letním přestupním termínu. Pomalé zabudování do kádru mistra tamní ligy se ho ale týkat nebude, velmi rychle se stal jednou z hvězd týmu. Alespoň to naznačuje příprava. První dvě utkání odehrál celá bez výrazného zápisu, v dalších třech už čtyřikrát skóroval a dvakrát asistoval. A to hrála Zvezda i proti Fenerbahce a Fiorentině, kterou dokonce smetla 5:0.