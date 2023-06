Olayinku představili v Srbsku: Krok dopředu. Ohromná výplata i bonus

V Edenu se loučil jako král. Peter Olayinka (27) otevřel novou fotbalovou kapitolu, v pondělí se oficiálně představil jako posila CZ Bělehrad. V nadupaném kádru srbského šampiona si zahraje Ligu mistrů a pokusí se navázat na úspěšnou pětiletku ve Slavii. „Je to krok vpřed,“ prohlásil během své úvodní tiskové konference v nových barvách. Těší se na tříletou smlouvu s opcí a výplatou okolo dvou milionů korun měsíčně.

Olayinka míří do nabušeného, ambiciózního klubu. Jeho zaměstnavatelem se stal vládce srbského fotbalu, který vyhrál titul s ohromným 22 bodovým náskokem a ligu proplul bez jediné porážky. Významně k výsledkové žni přispěl i Guélor Kanga – někdejší rebel Sparty v lize ve 30 zápasech nasázel 12 gólů a přidal 10 asistencí.

Křídelník z Nigérie přichází s velkým očekáváním. Obchod se upekl už v zimě, Olayinka ale dohrál sezonu ve Slavii a od léta podepsal jako volný hráč tříletý kontrakt s následnou opcí. „Ve Slavii byl nejlepším hráčem a věřím, že bude pro Zvezdu velkou posilou. Má schopnosti, které jsme u hráče na jeho pozici hledali. Je členem nigerijského národního týmu, má bohaté zkušenosti s hraním v evropských soutěžích. V minulé sezóně dal čtyři góly v Konferenční lize a 11 branek v lize,“ uvedl sportovní ředitel CZ Mitar Mrkela.

Olayinka podle informací deníku Sport a iSport.cz ve Slavii pobíral okolo 1,2 milionu korun měsíčně, odměna v Srbsku bude ještě významnější - pohybovat se může okolo dvou milionů korun. K tomu shrábl i tučný přestupový bonus, neboť přicházel po vypršení kontraktu ve Slavii zadarmo.

„Příchod do Zvezdy je pro mou kariéru velkým krokem. Uvědomuji si, že je to krok vpřed a změna, byť není jednoduchá, která souvisí s prací fotbalisty. Postavil jsem si před sebe novou výzvu,“ uvedl ve chvíli, kdy pózoval s bíločerveným dresem a oblíbeným číslem 14.

Do Slavie přišel v létě 2018, v průběhu pěti let se vypracoval v klíčové osobnosti týmu, nosil i kapitánskou pásku. Ve 183 zápasech nastřílel 50 branek, zapsal si 26 asistencí a s klubem vyhrál 7 trofejí. Zahrál si i Ligu mistrů, o jeho posunu do zahraničí se často mluvilo i v předchozích transferových oknech. Nakonec ve Vršovicích dokončil platný kontrakt a jako novou destinaci zvolil Srbsko.

„Stále nemohu porovnat, který tým je lepší, odpověď na tuto otázku budu znát, až začnu trénovat se spoluhráči ve Zvezdě. Udělám maximum, abych výkony ze Slavie v dresu Zvezdy zopakoval a potěšil fanoušky. Cítím se tady skvěle, všichni mě vítali a už se nemůžu dočkat, až budu hrát. Máme spoustu kvalitních hráčů a skvělý tým,“ pověděl při oficiálním představení.

Slavii opustil mimořádně kvalitní hráč, velká osobnost a jeden z mála členů kádru, který si pod Jindřichem Trpišovským zahrál velké zápasy proti Barceloně, Dortmundu a Interu. V 27 letech se dostává do nejlepšího fotbalového období a v barvách srbského suveréna může ukázat, zda svůj level posune ještě o úroveň výš.