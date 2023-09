V Itálii věčný náhradník, v Rumunsku hvězdou. Brankář Zima: Ničeho nelituji

Lukáš Zima v reprezentačním dresu do 21 let • Michal Beránek / Sport

Na začátku své kariéry by si asi neřekl, že se premiérového startu v nejvyšší soutěži dočká až na hraně třicítky. Bývalý mládežnický reprezentační brankář Lukáš Zima (29) se po dlouholetém vysedávání na lavičce v italském Janově a štacích v nižších ligách ale konečně dočkal po přesunu do rumunského Petrolulu Ploješť. „Některé své kariérní kroky bych zpětně udělal jinak. Ale tenhle byl dobrý, rumunský fotbal je na vzestupu,“ pochvaluje si v rozhovoru pro web iSport.cz.

Na Hradec Králové, který ho k fotbalu vychoval, vzpomíná Zima stále s úsměvem. Nebránil by se návratu. Ale ne hned. „Měl jsem na stole nabídku z Česka, ale dokud bude možnost, vždy budu preferovat zahraničí,“ říká 196 centimetrů vysoký gólman. Už v sedmnácti letech zamířil do italského Janova, v rodišti Kryštofa Kolumba ale cestu do základní sestavy neobjevil. O to víc si užívá letošní fazonu – je oporou rumunského Petrolulu, který je po osmi kolech v lize pátý.

Na to, abyste si zahrál první ligu, jste čekal do 29 let. Proč to trvalo tak dlouho?

„Ve fotbalovém světě potřebujete lidi, kteří vám v tomto ohledu víc pomůžou. Strašně dlouhou dobu jsem strávil v Janově, ať už na lavičce, nebo na hostováních. Byl tam velký přetlak hráčů a nebylo vůbec lehké se v tom prosadit. Za ty zkušenosti jsem ale rád, málokomu se poštěstí být tam tak dlouho. Po konci loňské sezony jsem dostal nabídku z Rumunska a bylo to vyřešené velice rychle, protože o mě hodně stáli a najednou první ligu hraji.“

Naposledy jste chytal druhou nizozemskou ligu za Venlo. Jak se vaše angažmá v Ploješti rodilo? Určitě jste zvažoval i jiné možnosti…

„Měl jsem na stole nabídku i z jednoho