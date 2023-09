Nejhorší penalta vůbec? Icardi zazdil Cruijffovu fintu, zkrat ale odčinil

Mezi top útočníky Evropy se Mauro Icardi vypracoval v dresu Interu Milán. Za sedm let v klubu nasázel více než sto branek a vystřílel si přestup mezi hvězdy do PSG. Tam ale (na jeho poměry) v obležení Mbappého, Neymara či Messiho tolik nezářil. Za tři sezony dal více než třicet branek.

V minulé sezoně se vydal hostovat do Turecka. A za Galatasaray nasázel 26 gólů v 31 zápasech. Před touto sezonou do Istanbulu přestoupil za 10 milionů eur a stal se útočníkem číslo jedna v hvězdně nabitém kádru tureckého mistra. Pálí mu to i na startu další sezony, v 11 duelech Superligy a Ligy mistrů nastřádal deset gólů. V úterním duelu 3. kola nejvyšší soutěže proti Istanbulsporu však předvedl něco, co by od takového kanonýra málokdo čekal.

Pro mnohé mohlo být překvapivé už to, že k penaltě Icardi pouští 24letého Kerema Akturkoglua, když o utkání dřív proti Basaksehiru ji zahrával sám. Vše se vysvětlilo záhy: mladý Turek rozehrál penaltu nakrátko, brankáře naznačením poslal do pravé strany a doleva posunul míč Icardimu, který vlétl do vápna.

První část finty vyšla, před Icardim zůstala poloodkrytá brána, kterou však minul. Dvojice tak nenapodobila kousek Lionela Messiho, jenž před 7 lety podobně daroval coby zahrávající gól Luisi Suarézovi. S podobným trikem přišel v roce 1982 už Johan Cruijff v dresu Ajaxu, jemuž však spoluhráč ještě jednou vrátil míč a on se tak stal střelcem. Naopak Icardi s parťákem připomněli podobný nezdar Arsenalu z roku 2005, kdy se Robertu Pirésovi nepovedla pro změnu první část triku. Francouz se tak lehce dotknul míče, že se z puntíku ani nepohnul a kanonýr Thierry Henry připravený zakončit jen nevěřícně proběhl kolem. Následný druhý Pirésův dotek znamenal porušení pravidel a možná ještě hůře zahranou penaltu...

Duo Akturkoglu, Icardi se tak do statistik jako asistent a střelec nezapsali. Alespoň ne v 37. minutě, v níž pokutový kop zahrávali. Vynahradili si to však o pět minut později, kdy dvojice ve stejném pořadí vstřelila nakonec jediný gól zápasu. Icardi tedy i po selhání ukázal, že ho nevydařený moment nepoložil a potvrdil úlohu kanonýra.