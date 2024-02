Bucha po přesunu do USA: Při loučení v Plzni jsem se rozklepal

Už si zvykáte na nové prostředí?

„Včera (v pondělí) to byly dva týdny, co jsem v USA. Měl jsme poměrně dost času na nové prostředí, poznat hráče i lidi v klubu. Sžil jsme se tady s tím docela rychle, pomalu se začínám cítit lépe i v tom, že každý den musím mluvit jenom anglicky. To byl největší střašák, že třeba nebudu všemu rozumět. Ale nakonec s ničím nemám problém, začínám se pomalu rozmlouvat. První dny po příletu jsem trávil v Cincinnati, prohlédl si město, tréninkové centrum, stadion. Vím, kde budu žít, jak to vypadá. Pak jsem se přesunul za týmem na Floridu. Tady jsem denodenně s klukama, můžem spolu trávit čas a tvořit novou partu. Zatím všechno pokračuje dobře.“

V Cincinnati vás vítají jako velkou posilu. Jste připraven na tlak, který na vás v novém klubu může být?

„Nebude to moc jiné oproti tomu, co jsem zažil v Česku. Na tlak si fotbalista zvykne. V Plzni jsem také zažil horší období, kdy se tolik nedařilo, hráli jsme velké, těžké zápasy, které bylo potřeba zvládnout, udělat výsledek a někam postoupit. Z takových zkušeností můžu čerpat, na tlak jsem připravený. Snažím se to brát tak, že do zápasu se jdu bavit, zahrát si hru, kterou miluju a tím tlak na hřišti tolik nepociťuju.“

Oficiální oznámení příchodu trvalo poměrně dlouho (Bucha čekal na vizum a pracovní povolení). Nebyl jste nervózní, aby se něco nepokazilo?

„Trošku ano. Do doby, než je to oficiálně potvrzené, se může stát cokoliv. Teď je to konečně potvrzené se vším vsudy. Cítil jsem se tady dobře, byli na to určení lidi v klubu, kteří to denodenně řešili a spolu jsme o mé situaci mluvili. Dělali všechno proto, aby to proběhlo co nejrychleji. Některé věci nešlo úplně ovlivnit - úřady, jak se celý proces potáhne... Dva týdny v USA utekly jako voda. V pondělí jsem byl v Ottawě pro potvrzení viza, poté se mohl přestup pustit do světa. Za to jsem moc rád.“

Mezi fotbalovými fanoušky je MLS někdy nadále vnímaná s lehkým despektem. Jak vnímáte její kvalitu?

„Už jsem se s takovou odezvou také setkal, že místní liga není v Evropě není vnímána jako kvalitní soutěž. Že evropští hráči sem chodí hrát ke konci kariéry. Úplně to tak nevidím. Chodí sem naopak jedni z nejlepších hráčů, co v Evropě hráli. Osobně jsem začal MLS sledovat od příchodu Messiho do Interu Miami, jejich pár zápasů jsem viděl. Určitě to má kvalitu. Soutěž navíc získává na popularitě, fotbal jde v Americe do popředí a je o něj čím dál větší zájem ze strany fanoušků. O tom svědčí i to, že Cincinnati mělo v poslední sezoně pravidelně vyprodané domácí zápasy. Navíc tady za dva roky bude mistrovství světa. Všechno nahrává tomu, že fotbal tady půjde ještě víc dopředu a hráči budou kvalitnější.“

V Plzni jste strávil pět let. Jaké momenty se vám nejvác zapsaly do paměti? „Byly to krásné roky. Přišel jsme do Plzně v létě 2018, první půlrok byl dost těžký. Po podzimu jsem odešel na roční hostování do Boleslavi, kde jsem strávil celý rok 2019. pak se znovu vrátil do Plzně. Od té doby jsem byl v áčku a pravidelně hrál. Odehrál jsem spousty zápasů, naplno si to užíval. Ve fotbalové kariéře přichází i těžké chvíle, ty mě v Plzni také neminuly. Ale převládají pozitivní momenty - kdybych měl něco vypíchnout, tak výhra v lize, oslavy titulu, Liga mistrů a teď Konferenční liga. To byly asi nejlepší momenty, které mi utkvěly v paměti za dobu v Plzni.“

Jak proběhlo loučení se spoluhráči?

„Bylo to hodně těžké. Také s některými kluky v realizáku, hlavně s fyzioterapeuty, k nim mám blízko. Strávil jsem v Plzni nějakou dobu, s některými kluky jsme byli fakt dobří kamarádi, vídali se i mimo fotbal. Rozloučení proběhlo před přátelákem s Duklou, klukům jsem to řekl v kabině. Všechny jsem si svolal. Původně jsem měl připravený proslov, ale v tu chvíli, kdy jsme před nimi stál, jsem se rozklepal a těžko se mi hledala slova. Nevěděl jsem, co mám pořádně říkat. Jsem rád, že jsme se mohli takhle rozloučit, Věděli přímo ode mě, co se se mnou bude dít.“