Jaroš: Klopp mi Sturm Graz doporučil. Vím, že Hašek sleduje mé zápasy

Vítězslav Jaroš v zápase na EURO do 21 let proti Německu • FAČR / Pavel Jiřík ml.

V lednu vyletěl z ostrovní klece. Brankář Vítězslav Jaroš se pokouší kariéru posunout v rakouském Sturmu Graz, kde hostuje z Liverpoolu. Sbírá své první zkušenosti v evropských pohárech a jeho tým směle konkuruje Salcburku v boji o ligový titul. Když se vše vydaří, mohl by mládenec z Příbrami se zájmem sledovat poštu, jestli nepřiletí pozvánka do národního týmu. „Určitě víc klepu na dveře reprezentace jako jednička v rakouské lize než jako kluk, který sedí na lavici Liverpoolu,“ má jasno český gólman.

Do Liverpoolu jste přestupoval jako šestnáctiletý klučina ze Slavie. Nebylo to příliš brzy?

„Určitě bych to nezměnil. Sice nemám start za liverpoolské áčko, ale myslím si, že mi to hodně dalo ve všech ohledech. To, co jsem se o fotbale naučil v Anglii, by mi Slavia v té chvíli nemohla nabídnout. Tehdy mládež ve Slavii nebyla na takové úrovni, jako je dnes.“

Jaká bývá konkurence v akademii takového velkoklubu? Vidět jsou Alisson a Caoimhín Kelleher, ale co dál?

„Představte si obrovskou a úspěšnou firmu. Pořád někoho hledají a pořád se chtějí zdokonalovat. Konkurence je tam na všech postech obrovská, protože si v podstatě mohou dovolit díky budgetu kohokoliv na světě.“

Kdo byl ve vašem ročníku přímou konkurencí?

„Když jsem byl v osmnáctce, tak tam chytali kluci o dva roky starší. A abych řekl pravdu, tak už ani nevím, kde jim je konec. Dva roky v mládeži jsou velký rozdíl, ale hvězdy z nich určitě nejsou.“

Co psychika? Byl to už v mládeži citelný tlak?

„Když jsem v těch šestnácti přicházel, tak jsem podepsal smlouvu na tři roky. Normálně ale platí, že ti kluci o smlouvu bojovali prakticky každou sezonu. Buď ji v osmnáctce dostanete, nebo odejdete. Z tohoto pohledu jsem měl větší klid na práci.“

Objevoval jste se v Liverpoolu na lavičce v evropských pohárech. Bojoval jste s Irem Kelleherem. On má odchytáno už něco i v Premier League za Liverpool a vy jste na dalším hostování. Mrzí to?

„Nemrzí, takhle nepřemýšlím. Navíc upřímně řečeno jsme se tolik nepotkávali. On je taky o tři roky starší, takže vyloženě konkurencí ze startu nebyl. Teď asi větší, protože by se dal označit za dvojku za Alissonem a to může být jeden z možných postupných cílů i pro mě. Zachytal dobře v poháru proti Chelsea, asi ne náhodou dostává prostor i v Premier League.“

S A-týmem jste absolvoval tréninky. Jak vás přijali Alisson, Salah, Van Dijk a další hvězdy?

„Jako brankář jsem byl v zápřahu hlavně s gólmany, s ostatními jsem tolik do styku nepřišel, ale všichni byli víceméně v pohodě. Ony i ty hvězdy v minulosti přece přišly na první trénink za áčko jako mladí a nezkušení. Alisson je třeba pohodář, který se nechová jako primadona. Klidně i poradil, když cítil, že by měl něco říct.“

Jak na vás působil Jürgen Klopp? Jak reagoval na zájem ze strany Sturmu Graz?

„Před odchodem do Rakouska jsem se zastavil u něj v kanceláři. Chtěl jsem znát jeho názor na tohle hostování. On mi narovinu řekl, že by to