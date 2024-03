Šílené scény v Turecku! Fanoušci vtrhli na hřiště, hráči se v bitce bránili

Co se to v Turecku zase dělo? Fotbalisty Fenerbahce Istanbul napadli po nedělním utkání první ligy ve velkém fanoušci domácího Trabzonsporu, který prohrál 2:3. Hosté slavili vítězství ve středovém kruhu, když k nim přiběhl jeden z diváků a postupně na trávník vtrhli další příznivci. Pustili se do rvačky s ochrankou i s hráči Fenerbahce, kteří uprchli do šaten. Někteří z nich se ale přímo na hřišti bránili...