Janošek o postupu: Vypuklo šílenství... Nároďák? S Haškem mluvil v lednu

V pátek před obědem zvedl telefon, po náročném týdnu oslav měl ještě problémy s hlasem. Dominik Janošek (25) prožil v Nizozemsku úchvatnou sezonu. Celkem 15 gólů a 11 asistencí vyšperkoval postupem do první ligy. Trošku stranou české veřejnosti se stal jedním z nejúspěšnějších hráčů působících v zahraničí. V Bredě, tradičním fotbalovém městě, zažil neskutečné oslavy a emoce z návratu do nejvyšší soutěže. O víkendu se navíc oženil, takže šlo o dokonalý start léta. „Užívám si to,“ liboval si během rozhovoru pro deník Sport a iSport Premium.

Stíháte vstřebat, co se všechno kolem vás děje?

„Spíš si to fakt užívám. Úspěchy si uvědomím až časem, jak začneme příští sezonu hrát první ligu, že to byl opravdu skvělý úspěch. Oslavy byly také parádní.“

Jak se slaví v Nizozemsku?

„V neděli jsme skončili sezonu, další dva dny jsem si maximálně užil s týmem, fanoušky. Od středy v Česku jsem se už soustředil na svatbu. Celé město tím absolutně žije. Lidé v Bredě jsou totální fanatici do fotbalu, čekalo se sedm let na postup do první ligy. Po sezoně, kterou jsme neměli výsledkově úplně dobrou, jsme odehráli úžasné play off. Po nedělním zápase vypuklo totální šílenství. Na stadionu nás čekalo asi 25, 30 tisíc lidí. Šlo přímo o festival, hráli nám tam nejlepší DJové na světě, byla to velká party. V pondělí jsme byli ve městě před radnicí, tam nás vítal starosta a oslavy pokračovaly přímo na náměstí. Ještě si to pořádně neuvědomuju. Šlo o něco krásného, emoce byly úplně všude a moc jsem si to užil.“

Patřil jste k tahounům oslav?

„To ne, nikdo z nás nevyčníval. Všichni jsme si to užili naplno, kór po takovém úspěchu. Každý slavil naplno. Kluci, co třeba nikdy nepili alkohol, to do sebe