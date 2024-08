Priske začal ligu remízou, potopil ho gólman. Komentátor: Jak na něj přišli?

Vše začalo skvěle. Ve 12. minutě napálil Antoni Milambo odražený míč do šibenice a Feyenoord šel do vedení. Všichni v tu chvíli všichni čekali, že se opět rozjede mašina, která týden zpátky nasázela PSV v Superpoháru čtyři góly (zápas skončil 4:4, Feyenoord vyhrál na penalty) a Tilburg odjede s debaklem.

Feyenoord opravdu zápas kontroloval. Soupeře nepouštěl ani k míči, natož k vlastní brance. Jenže své nadějné akce zahazoval a s postupem času rostla nervozita.

„Musíme hrát přímočařeji. Dostat více míčů do šestnáctky. Příliš často jsme hráli míče do šířky místo toho, abychom je hráli kolmo. Také hřiště bylo suché a hráči hráli někdy příliš na jistotu,“ hledal Priske příčiny ofenzivní těžkopádnosti.

Když navíc deset minut před koncem gólman Timon Wellenreuther místo nakopnutého míče trefil na hraně vápna jen hlavu protihráče, srovnal Tilburg pohodlně skóre.

Domácí se ještě v závěru dostali do tlaku. Ramiz Zerrouki dokonce trefil z volného přímého kopu břevno, ale vytoužený druhý gól už Feyenoord nepřidal. Bizarností utkání bylo, že po celý druhý poločas nebyl k dispozici VAR.

„Vždycky můžete ztratit body, ale v tomto zápase je to obzvlášť zbytečné. Soupeř si ani nevytvořil šanci a odváží si bod. Měli jsme utkání dávno rozhodnut. Wellenreuther pak udělá hrubku a je to 1:1. Není to ale jen o něm. Celý tým se musí podívat do zrcadla a říct si, co měl udělat lépe,“ zlobil se Priske, jenž od svého nástupu čelí kritice kvůli zvolenému rozestavení.

Dán stejně jako ve Spartě sází na 3-4-3.

„Vůbec nechápu, jak mu to klub může dovolit a proč si takového muže vybral. Arne Slot vštípil týmu dobré základy, na nichž se dalo dále stavět. Stejně tak touto změnou zmizí ze hry spousta automatismů. Navíc celá akademie Feyenoordu stojí na systému se čtyřmi obránci. Kolemjdoucí Priske najednou otočí vše vzhůru nohama. Vůbec ho neměli brát,“ čertil se holandský komentátor Valentijn Driessen.

A není jediným, kdo Priskemu volbu formace zazlívá.

„Atalanta s tímto rozestavením vyhrála Evropskou ligu. Leverkusen pod Xabim Alonsem s ním zářil. Rádi ho používají i Thomas Tuchel, Antonio Conte nebo Gareth Southgate. Takže jako takové není špatné, ale na začátku sezony je to pro Feyenoord velký oříšek,“ začal svou úvahu analytik Mikos Gouka.

„Tilburg bránil v hlubokém bloku, s nímž si Feyenoord nevěděl rady. V dalších týdnech jej čeká Sparta Rotterdam a Zwolle. Podobně hrající týmy. Feyenoord pod Slotem se ovšem dokázal proti těmto celkům prosadit. I díky tomu, že měl na krajích hřiště opravdová křídla. Priske tam má wingbeky,“ vidí expert Algemeen Dagblad problémy současného systému.

Priske si reputaci může napravit příští neděli na hřišti Zwolle.