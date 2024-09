Klasický Mourinho. Portugalec si stěžoval s laptopem a byl potrestán

José Mourinho i na lavičce Fenerbahce nadále předvádí bujaré kousky. Naposledy odvolaný gól pro ofsajd rozporoval záběry z laptopu přímo do televizní kamery, za což dostal žlutou kartu • koláž iSport.cz

Fotbal by bez něj byl mnohem nudnější. José Mourinho i na lavičce Fenerbahce nadále předvádí bujaré kousky. Nejnovější číslo předvedl jedenašedesátiletý Portugalec při výhře istanbulského týmu 2:0 na Antalyasporu. Odvolaný gól pro ofsajd rozporoval záběry z laptopu přímo do televizní kamery, za což dostal žlutou kartu. „Žádný ofsajd to nebyl. Obrali nás o gól,“ byl slavný trenér nadále hořký po konci utkání.

Legendární, kultovní, prostě The Special One . Kdekoliv José Mourinho je, tam jsou úspěchy, ale i kontroverze. Nejinak je tomu i na jeho tureckém dobrodružství. Fenerbahce je po sedmi kolech na druhém místě o tři body za městským rivalem Galatasarayem i díky vítězství 2:0 na hřišti Antalyasporu. Více než triumf Fenerbahce se však řeší situace ze 77. minuty, která se zapsala do dlouhé řady Mourinhových pamětihodných kousků.

Za stavu 1:0 pro hosty totiž nebyl uznán gól Edina Džeka pro ofsajd. Realizační tým následně na laptopu danou situaci našel a ze zastaveného snímku bylo zřejmé, že VAR udělal chybu. Rozzuřený Mourinho proto notebook vzal a postavil jej přímo před televizní kameru. Že byl bosenský sniper v postavení mimo hru, přitom posvětila poloautomatická ofsajdová čára.

„Žádný ofsajd to nebyl, proto jsem celou situaci postavil přímo před objektiv. Levý obránce soupeře jakékoliv postavení mimo hru negoval. Byl to z naší strany naprosto regulérní gól,“ nebyl o nic klidnější ani po zápase se žlutou kartou na krku.

Nešlo však o jedinou věc, na níž si Mourinho stěžoval.

„Byl to pro nás těžký zápas. Alex připravil svůj tým dobře. Antalyaspor byl obtížným protivníkem. Na stadionu bylo navíc strašné vedro. Vůbec na něm neproudil vzduch. Jediní, kdo dnes neměli žádné problémy, byli pánové u videa. Ti byli hotoví za pět vteřin,“ dával Mourinho jasně najevo svou frustraci.

Zároveň je zřejmé, že očekávání od Fenerbahce jsou veliká. Klub čeká na titul od roku 2014 a právě to má Mourinho změnit. Před týdnem přitom Fenerbahce prohrálo derby s mistry posledních dvou ročníků, Galatasarayem, 1:3.

„Každý zápas přichází ty samé otázky, kdy budeme na našem vrcholu, jaký děláme progres a tak dále. Neumím na to odpovědět. Musíme tvrdě makat. Nepřijde to lusknutím prstu. Všichni chtějí všechno hned, ale fotbal takhle nefunguje. Je třeba konzistentnost. Po derby jsme vyhráli oba zápasy, které jsme hráli. Po Twente nás čeká dlouhá pauza do dalšího zápasu a mezitím se bude má dcera vdávat,“ ukončil Mourinho pozápasový rozhovor po svém.