Daněk o Rakousku, Spartě i vábení Olomouce: Vybral jsem si těžší cestu

Na podzim hrál proti Manchesteru City nebo ve šlágru s Plzní. Přesto ani napodruhé v kariéře stoprocentně nezapadl do sestavy Sparty. Proto Kryštof Daněk, ofenzivní hráč, kývl na hostování v LASK Linec, aby před blížícím se EURO hráčů do 21 let nastartoval motory. „Chci mít před sebou velké výzvy a cíle, proto jsem si vybral těžší cestu, která mě může dovést dál,“ říká mládežnický reprezentant v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.