Messi znovu řádil! Proti New Yorku se podílel na čtyřech gólech a překonal Ronalda

Lionel Messi se v zámořské MLS vrátil ke svému střeleckému rytmu dvou gólů na zápas a dvěma trefami a dvěma asistencemi přispěl k vítězství Interu Miami 5:1 nad New York Red Bulls. Pro argentinského mistra světa to byl šestý dvougólový zápas z posledních sedmi utkání, navíc se mu v jedné statistice podařilo překonat rivala Cristiana Ronalda.

Miami sice s Red Bulls po necelé čtvrthodině hry prohrávalo 0:1, pak ale Messi zavelel k obratu. Nejprve přihrál na vyrovnání Albovi, po třech minutách připravil další gól pro Segoviu, jenž se v nastavení prvního poločasu trefil ještě podruhé. Po přestávce už se osminásobný držitel Zlatého míče zapsal mezi střelce i sám a dvěma zásahy pečetil skóre na 5:1.

A to není všechno. Svou gólovou show se legendárnímu Argentinci podařilo překonat svého rivala Cristiana Ronalda. Po dvou zásazích do sítě New Yorku se stal hráčem s nejvíce góly z otevřené hry v historii fotbalu. Má jich aktuálně 764, Ronalda v noci na neděli o jeden překonal. Messimu k tomu ovšem stačilo o 167 zápasu méně než útočníkovi z Al-Nassr.