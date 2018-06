Holoubek odchází na Slovensko! Bude trénovat Ružomberok

Holoubek si vyzkouší první zahraniční angažmá. Svou trenérskou kariéru odstartoval v roce 2001 v Humpolci. Pak zamířil do pražské Sparty, kde během třinácti let působil u mládežnických výběrů a na Letné krátce vedl A-tým.

Poté dokončil potřebnou licenci a v zimě převzal Liberec místo Jindřicha Trpišovského, jenž odešel do Slavie Praha. Start do nového angažmá na severu Čech se Holoubkovi povedl, ale během jara potkala tým krize a nakonec skončil až šestý v tabulce, takže nepostoupil do evropských pohárů. Vedení Slovanu s mladým koučem neprodloužilo smlouvu.

Na lavičce Ružomberoku vystřídá Norberta Hrnčára, který vedl tým dva roky a loni s ním obsadil v lize třetí místo. V klubu v minulosti působila řada českých trenérů včetně Michala Bílka, Františka Straky, Jozefa Chovance či Petra Uličného.

