Holoubek: Ponaučení z Liberce? Jiná smlouva. Na Slovensko chce sparťany

Ačkoliv byl prezentován jako trenér, který s Libercem nesplnil cíl a nepostoupil do Evropské ligy, o nabídky neměl David Holoubek nouzi. Ve hře byly druholigové České Budějovice, mluvilo se o reprezentačním výběru do 19 let, nakonec však 38letý kouč skončil ve slovenském Ružomberoku. „Dostali jsme od bývalých trenérů velmi pozitivní zpětnou vazbu,“ obhajuje svůj krok Holoubek.

Proč zrovna Ružomberok?

„Co jsme se já a Jirka Jarošík bavili s lidmi, kteří už tam trénovali, tak jsme dostali pouze pozitivní zpětnou vazbu. Působilo tam spoustu Čechů. Navíc se jedná o klub z první ligy, což hrálo rovněž velkou roli při rozhodování. A také jsme si chtěli vyzkoušet zahraniční angažmá, i když je tohle pouze Slovensko, které se zahraničí moc považovat nedá.“

Navíc tým by vám mohl sedět, jeho věkový průměr je 23 let.

„Jedná se o velmi mladý tým. Vlastně jedinými třicátníky jsou tam Jan Maslo a Peter Maslo, což je kapitán. I to byl jeden z faktorů, chtěli bychom mladé hráče zapracovávat. Tuším, že jejich devatenáctka letos skončila druhá za Žilinou, takže práce s mládeží je tam na velmi dobré úrovni.“

Dal jste si po zkušenosti v Liberci pozor na stanovení cílů?

„To ani ne, spíš jsme se snažili vyjednat si dlouhodobější smlouvu, aby byla nějakým směrem pro nás výhodná. Klub vás může vyhodit kdykoliv, ale pak vás musí stále platit. Na to jsme dávali pozor. Ono v Liberci moc vyjednávat nešlo. Když se zeptáte trenérů, kteří tam byli přede mnou, tak na tom byli v podstatě stejně. Tam je to prostě dané a prostor na debatu moc není. Je to takové buď, anebo…“

Po zápase s Ostravou, kdy už se vědělo o vašem konci, se vás zastal i kapitán Vladimír Coufal. Co jste tomu říkal?

„Co k tomu říct… Co se tak bavíme s lidmi z fotbalu, tak nám všichni říkají, že jsme z angažmá v Liberci vymačkali maximum. Že možná ani víc nešlo. S čímž víceméně i já souhlasím. Mě to mrzí, rád bych někde pracoval dlouhodobě, ale ono se tohle obecně v Česku moc nenosí. Trenéři se stále střídají, chybí koncepce. Trpí tím fotbal a vlastně i fanoušci, kteří chodí na zápasy.“

Do Ružomberoku s vámi jde jen Jiří Jarošík. Miroslav Holeňák a Marek Čech zůstávají v Česku. Proč se tak rozhodli?

„Ano, oba bydlí kousek od stadionu v Liberci, takže si vlastně počkali, až přijde nový trenér a domluvili se s ním. Je to pro ně výhodné. Ale třeba se s nimi potkáme někdy příště.“

Už máte v hlavě posily? Do Liberce jste si vzal mladé hráče ze Sparty, budete tak činit i na Slovensku?

„Už se o nich bavíme. Je to trochu složitější, ale do týdne až dvou bychom to chtěli dotáhnout. Představu o posilách určitě máme. A uvažujete správně, určitě přemýšlíme i o hráčích ze Sparty.“