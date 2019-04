Bývalý talent Plzně: od útrap k titulu na Slovensku. Fotbal si už užívám, říká | iSport.cz

Co pro vás znamená zisk slovenského titulu?

„Jsem strašně rád, že jsme vyhráli titul, ještě s takovým předstihem. Udělali jsme rekord ve slovenské lize, chceme udělat ještě jeden, abychom neprohráli ani jeden zápas do konce sezony (Slovan v dosavadních 26 ligových zápasech ještě neprohrál). S klukama jsme si užili oslavy, ale už se musíme koncentrovat na víkendový zápas.“

Jde o největší moment vaší dosavadní kariéry?

„V Plzni už jsem také slavil titul (sezona 2014/2015). Sice jsem toho moc neodehrál, ale patřil jsem do kádru. Ale tenhle titul je pro mě mnohem cennější. Hrál jsem, přispěl jsem k tomu. Asi to můžu považovat za největší úspěch v kariéře.“

Co vám nejvíc utkví v hlavě z bezprostředních oslav?

„Asi hvizd rozhodčího, když v Žilině zapískal konec zápasu a my jsme věděli, že jsme mistři a dokázali to takhle brzo. Ale největší oslavy přijdou ve chvíli, až opravdu dostaneme mistrovský pohár a užijeme si to ve městě společně s fanoušky.“

Vážíte si podpory fanoušků, kteří za vámi ve velkém počtu přijeli i do Žiliny?

„Je to fantastické. Je to i tím, že jsme postavili nový stadion na Tehelném poli, chodí na nás hodně lidí. Fanoušci nás ženou, jsou naším dvanáctým hráčem. Hodně si ceníme i toho, že nás naposledy přijeli podpořit až do Žiliny, kde vyprodali celý sektor. Je to úžasné.“

Pomohl nový stadion hodně k titulu?

„Na Pasienky, kde jsme hráli předtím, nechodili lidi, je to stadion konkurenčního Interu, to fanoušky netáhlo. Pak se Slovan vrátil na Tehelné pole, kam patří. Tím pádem začalo chodit na fotbal víc lidí, za to jsme samozřejmě moc rádi, že nás podporují.“