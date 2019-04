Holoubek bojuje o Evropu. Chtělo by to VAR, řekl po prohře na Slovanu | iSport.cz

Stadion Tehelné pole ve výstavbě. Od demolice původního stadionu trvala výstavba pět let • Facebook stadionu Tehelné pole

Stadion Tehelné pole ve výstavbě. Od demolice původního stadionu trvala výstavba pět let • Facebook stadionu Tehelné pole

Fanoušci Slovanu zaplnili Tehelné Pole do posledního místa • Profimedia

Nemá to jednoduché. Před pár dny se klub rozloučil s Janim Urdinovem a krátce nato i s vytáhlým střelcem Ismirem Tandirem. Přesto chce David Holoubek slovenský Ružomberok protlačit do evropských pohárů. Od postupu do předkola Evropské ligy, čili třetího místa, jej dělí čtyři body. Po nedělní prohře se Slovanem Bratislava, kdy zaváhal i rival ze Žiliny, se však tento cíl zase o kus vzdálil. „Ale neskládáme zbraně,“ vyhlásil český trenér po prohře 2:3.