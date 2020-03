Hancko o Žilině: Snad bude dobře. S penězi problém nikdy nebyl | iSport.cz

Informace o problémech fotbalové Žiliny ho zasáhla. Aby ne. Stoper Sparty Dávid Hancko (22) prožil v tradičním slovenském klubu skvělé časy. Prošel vyhlášenou akademií, slavil titul s áčkem, dostal se do národního mužstva. Teď doufá, že jeho bývalý celek neskončí na lopatkách. „Už kvůli té akademii se to snad povede vyřešit,“ říká talentovaný zadák.

Co na zprávu o problémech Žiliny říkáte?

„Zachytil jsem to na internetu a hned si přečetl vyjádření klubu. Mrzí mě, že se něco takového stalo. Věřím, že je to jen dočasné. Každý klub může mít v téhle době problémy, snad to v Žilině vyřeší a vrátí se to do normálu. S hráči jsem v kontaktu, ale o tomhle jsme se nebavili. Určitě i pro ně je to překvapení. Snad bude Žilina pokračovat tam, kde skončila.“

Překvapil vás takhle radikální krok?

„Jednoznačně. Musím říct, že pokud jde o výplaty, v Žilině nikdy nebyl problém. Peníze chodily na čas, přesně v den, kdy měly. Nikdy se to neopozdilo, nemuseli jsme řešit žádný problém. Majitel si na tom dával záležet, o to víc mě tahle situace zaskočila.“

Měl jste už možnost promluvit s někým z klubu?

„Moc jsme se o tom nebavili. S klukama jsem v kontaktu, spíš teď ale řešíme, jak se kdo má, jestli jsou všichni zdravotně v pořádku. Určitě toho teď mají nad hlavu, musí tu situaci nějak řešit.

Pokud by Žilina nemohla pokračovat tak, jak ji známe, byla by to pro slovenský fotbal rána, že?

„Stoprocentně. Myslím, že tam mají nejlepší akademii na Slovensku. Už ty přestupy směrem ven, které klub dělá, hovoří za všechno. Spoustu hráčů, kteří prošli Žilinou, jsou v reprezentaci a hrají v evropských klubech. Ten počet je obrovský. Taková akademie by si zasloužila pokračovat.“

V klubu jste prožil několik úspěšných let. Máte o jeho budoucnost obavu?

„Mám, ale doufám, že to dobře dopadne. Věřím, že si kluci s vedením sednou a najdou nějakou společnou cestu, jak dál. I v tom vyjádření zaznělo, že hráči neodmítli snížení platu, ale chtěli se o tom bavit. Snad to Žilinu neovlivní a nějak v klidu se to vyřeší.“

Na co z žilinského angažmá vzpomínáte nejraději?

„Asi na akademii a moje úplné začátky v klubu, když mi bylo patnáct. Všichni jsme byli kamarádi, užili jsme si tam spoustu srandy. Pak určitě zisk titulu, a když jsem začal hrát pravidelně za áčko.“

Jak populární je ve městě fotbal?

„Není to tak silné jako v Čechách. To mě trochu mrzelo. Vzpomínám si, že jsme hráli domácí zápas, kde jsme přebírali titul, a na stadionu bylo asi 4500 lidí. Při tom bylo sluníčko, 30 stupňů. Myslím, že by mohlo chodit lidí víc. Nás fanoušci vždycky podporovali, ale určitě se ta čísla nedají porovnávat se Spartou nebo Slavií.“