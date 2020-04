Výpovědi? Jednou mi poděkují, řekl boss Žiliny. Rýpnul si do skromnosti | iSport.cz

Poprvé od pondělního rozdání výpovědí svým sedmnácti hráčům promluvil. Majitel MŠK Žilina Jozef Antošík v rozhovoru pro slovenský deník SME vysvětlil, proč k takovému kroku sáhnul a proč poslal klub do likvidace. „Bojujeme o přežití. Nejde o rokování o nějaká procenta, ale o to, že plnění smluv by klub zruinovalo,“ řekl 63letý miliardář. Nejlépe placení borci údajně vydělávali třikrát více než ředitel klubu a ze dvou posledních výplat by mohli skromně žít dva roky.