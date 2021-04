Holoubek směr Slovensko? Zájem Dunajské Stredy by byl skvělý, říká

Už jsou to téměř dva roky, co David Holoubek opustil klubový fotbal. Nyní by se do něj ovšem 40letý trenér mohl vrátit. Slovenská média informují, že se někdejší kouč Sparty či Liberce ocitl v hledáčku tamní Dunajské Stredy „Bylo by to skvělé,“ nezastírá Holoubek, jenž momentálně vede reprezentační osmnáctku. Podle informací iSport.cz se jméno charismatického trenéra skloňuje i v souvislosti s Olomoucí a Českými Budějovicemi.