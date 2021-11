Otec odstaveného odbarveného hráče: Tvrdá facka. Na vlasy se ptal i nás

Bizarní kauza. David Hrnčár, který byl v minulé sezoně na Slovensku vyhlášený nejlepším křídlem ligy a objevem sezony, vypadl na dva zápasy z kádru Slovanu Bratislava. Protože si odbarvil vlasy. Nic víc, nic míň. Jeho táta Norbert (51), bývalý hráč i trenér Slovanu, neskrývá, že ho reakce kolegy Vladimíra Weisse (57) překvapila. Nečekal ji.

„Kdybychom věděli, že to bude mít takový dopad, tak by i David reagoval jinak,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz trenér, který v sezoně 2018/19 vedl Karvinou. „Stalo se. Trenér se rozhodl, David to akceptoval a maká dál.“ O víkendu už byl Hrnčár junior v sestavě, i když jen mezi náhradníky.

Jak se jako táta a trenér díváte na dění kolem odbarvených vlasů vašeho syna?

„David se nás na vlasy dopředu ptal, jako rodiče jsme s tím neměli problém. Vždyť manželka je učitelka, pracuje s mladými. Na úlety, nebo spíš módní výstřelky, je zvyklá. Je to normální, běžná věc, že to mladí zkoušejí a snaží se přizpůsobit různým módním trendům. Říkali jsme mu, úplně v pohodě. Kdyby něco, vlasy za měsíc odrostou. Když to chce vyzkoušet, proč ne?“

Překvapila vás reakce trenéra?

„To nechci komentovat, bylo to jeho rozhodnutí. David nemá ani jedno tetování, pořád jezdí ošuchaným, dvanáct roků starým golfem, žádné výstřelky. My jsme mu vlasy odsouhlasili a neměli jsme s tím žádný problém. Kdybychom věděli, že to bude mít takový dopad, tak by i David reagoval jinak. Stalo se.“

Takže poučení pro příště – neptat se na vizáž rodičů, ale trenéra?

(zasměje se) „Asi to tak bude.“

Vy jste se jako trenér s něčím podobným setkal? Že vás hráč překvapil vizáží?

„Trénoval jsem hodně hráčů, kteří měli odbarvené vlasy, různě pozměňované účesy, nová tetování. Trénovali a na rukách třeba měli ochrannou fólii po čerstvém tetování. Bral jsem to jako jejich osobní věc. Pokud to nezasahovalo do jejich sportovní výkonnosti nebo nasazení, tak jsem neměl důvod to řešit. Bral jsem to jako součást doby. Přiznám se, když jsem ještě hrával, taky jsem měl odbarvenou hlavu. Nějakých dvacet pět roků dozadu.

Ano?

„Taky to byl úlet. (usmívá se) Když se teď na ty fotky dívám, tak se tomu smějeme. Opravdu úsměvný pohled do minulosti.“

Vy jste s odbarvenou hlavou jako hráč problémy neměl?

„Ne, ne. Byl takový trend, víc nás vypadalo všelijak. Módní úlet mladého kluka.“

Nakonec, jsou i odvážnější kreace, ne? Když se třeba podíváme na Marka Hamšíka...

„To je otázka vkusu a pohledu. Někomu se to líbí, někomu ne. Někomu se líbí blond, někomu tmavé. Je to jen otázka vkusu.“

Jak to celé snáší a vnímá vás syn?

„Byla to tvrdá facka a rána. Nebyl v komfortní situaci, nebylo to pro něho jednoduché období. Najednou byl v centru pozornosti, kterou by si ani nepřál. Povzbuzujeme ho, musí to překonat. I tohle život přináší, musí makat dál. Má celou kariéru před sebou, je mladý, je na něm, aby se i dál prosadil. A já věřím, že se prosadí. A zase se o něm bude psát víc ve fotbalové souvislosti podobně jako v minulém ročníku, kdy byl vyhlášený nejlepším křídelníkem ligy a objevem sezony.“

Holit hlavu si tedy nemusí?

„Fotbal je pro něho přednější než vlasy, tak si našel nějakou jednorázovou barvu ve spreji. Stříknul si to zase do tmava, takže to není tak výrazná bílá.“