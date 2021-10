Tresty za řádění na Slovensku. Trnava a Slovan zaplatí přes milion

Trnavský klub jako pořadatel dostal pokutu 35.000 eur a nejbližší tři domácí zápasy odehraje bez diváků. Do hlediště budou moci pouze děti do 15 let. Slovanu vyměřila disciplinární komise trest 20.000 eur a jeho fanouškům zakázala výjezdy na čtyři utkání na hřištích soupeřů. Příznivci obou klubů navíc do konce ligového ročníku nebudou moci cestovat ke vzájemným zápasům.

Okolnosti na trnavském stadionu se zvrhly poté, co příznivci obou celků vběhli na hrací plochu a přímo na trávníku se servali. Po zásahu pořadatelské služby se sice podařilo fanoušky dostat zpět, ale nepokoje pokračovaly i na tribunách.

Těžkooděnci poté vyklidili sektor hostujících příznivců. Rozhodčí Filip Glova zápas za bezbrankového stavu nejprve přerušil a poté ho po dlouhé vynucené přestávce předčasně ukončil.