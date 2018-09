Vaclík: Plán na Real vyšel skvěle. Nebýt dcera v pořadku, nechytám

Tomáši, jak vám bylo před tak velkým zápasem? Zamávaly s vámi hodně noční události kolem malé dcery?

„Bylo to tím hodně ovlivněné, protože od úterního večera jsem na zápas vůbec neměl myšlenky. Pro mě bylo důležité, aby byla malá v pořádku a všechno bylo dobrý. Po vyšetřeních nám řekli, že je vše v pohodě a pak jsem se s manželkou dohodl, že když je vše OK a budou moct jet domů, že tedy pojedu za týmem a nastoupím. Kdyby si ji tam však chtěli nechat, tak bych zápas neodehrál.“

Trenér vám prý řekl, že nemusíte nastoupit. Bylo to těžké rozhodování?

„Vše záleželo na tom, jak bude malé. Bylo mi řečeno, že si středeční den můžu udělat v uvozovkách, jak chci. Že se můžu připojit k týmu ráno, po obědě či přijet až večer na stadion. A byla i varianta, že fakt hrát nebudu. Trenéři se mě ptali, jak se cítím. Nakonec manželka mohla odjet s dcerou domů ještě před zápasem, takže jsem se k týmu připojil někdy v poledne.“

Pojďme k samotnému zápasu. Jak probíhala příprava na Real?

„Naším záměrem bylo, že se budeme snažit hrát pořád stejně jako v předchozích zápasech. To znamená, že jsme v rozestavení 3-4-3, akorát s tím, že proti Realu to zřejmě bude v hlubším bloku. Tím, že krajní beci Realu, Marcelo a Nacho, hrají dost vysoko, jsme nakonec byli v rozestavení 5-3-2 a při zisku balonu jsme věděli, kam nabíhat. Za jejich beky vzniká velký prostor, takže tohle byl jeden z našich taktických záměrů. Povedlo se nám tak vstřelit první gól a druhý padl také z brejku. Vyšlo nám to dokonale. Madrid jsme do moc šancí nepustili, vybavím si snad jen Baleovu střelu z dálky do tyče, jinak nic. Takže si myslím, že jsme si vedení 3:0 o poločase určitě zasloužili. Nakonec jsme zápas odehráli skvěle, byl to od nás super výkon a jsme za to všichni moc rádi. Potom, co jsme prohráli derby, jsme se opět vrátili na přední příčky, kde bychom chtěli být.“

Musel jste zasahovat proti nepříjemné střele Modriče a běžel na vás sám Gareth Bale. Při jakém zákroku mu bylo nejhůř?

„Při té šanci Balea. Průniková přihrávka na něj se v tu chvíli přímo nabízela, a když jsem to viděl, vybavil si jeho gól v Lize mistrů proti AS Řím. Tušil jsem, že určitě půjde takhle do zakončení, protože on jak je rychlý, tak ho nikdo nedohoní. Do poslední chvíle jsem se ho snažil ustát, až těsně před ním jsem se roztáhl a naštěstí mě trefil do ruky.“

Zápas jste pak dotáhli už do vítězného konce. A přišel emotivní proslov trenéra, ve kterém vám děkoval, a spoluhráči tleskali. Nedojalo vás to?

„Oba dny, od úterního večera, kdy se to stalo dceři až do zápasu, to bylo pro mě a manželku dost náročné. Kluci z týmu už od rána věděli, co se stalo, protože jsem nedorazil na trénink. Byli skvělí. Neustále se ptali, jak na to jsme a jestli je vše v pořádku. A trenér pak v kabině poděkoval za to, jaký tvoříme na hřišti i mimo tým, za to, že jsem vůbec k zápasu nastoupil a poděkoval hráčům, za to, jak se ke mně zachovali.“

Jaké byly ohlasy v Seville? Nešlo si nevšimnout, jak vás chválí.

„Sevilla má obecně domácí bilanci s Realem velmi slušnou, co jsem viděl různá preview v televizi, takže byli všichni rádi, že se zápas povedl a vyhráli jsme, čímž jsme ji ještě vylepšili. I když je to Real Madrid bez Ronalda, Zidane odešel z pozice trenéra, tak pořád je to jeden z nejlepších týmů na světě. A porazit ho 3:0, to se nestává každý den.“

A vás osobně někdo pochválil? Například sportovní ředitel o vás říkal pěkné věci, jak jste si svojí oddaností všechny získal.

„To vůbec nevím, ale samozřejmě mě to hodně těší. Jsem rád, že to není naopak, že tu lidé nechodí a neříkají, že se přestup nepovedl. Naopak, daří se nám a jsme tu všichni spokojení.“

Jak hodnotíte první měsíce v Seville? Ve 13 zápasech sedm čistých kont, což je velmi slušný počin, že?

„Jsem tu moc spokojený. Hrozně se mi tu líbí, nevím, jestli je to kvalitou týmu, nebo celé soutěže a vším okolo. Chytám de facto od začátku, co tu jsem. Jsem rád, že se nám povedlo postoupit do Evropské ligy, protože to nebylo jednoduché. Španělská liga začíná až později, takže jsme byli v předkolech trochu nerozehraní. Ale první cíl jsme splnili a i v tabulce jsme po posledních zápasech tam, kde bychom chtěli být.“