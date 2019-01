Real se zlobí: jasná penalta, k čemu je VAR?! Zraněný Bale odjel dřív | iSport.cz

Real po mizerném startu sezony před Vánocemi zabral a vedoucí Barceloně se přiblížil na rozdíl pěti bodů. Jenže stačily dvě utkání a manko je zase dvojnásobné. „Bílý balet“ klesl na páté místo La Ligy a dál pokračuje v nevyrovnaných výkonech i výsledcích. Remíza na hřišti Villarrealu (2:2) a kolaps se San Sebastianem jsou toho důkazem.

„Tohle je skutečně těžká porážka. Stejně jako proti Villarrealu jsme začali špatně. Naším problémem jsou chybějící góly a nedostatek koncentrace,“ lamentoval záložník Luka Modrič, držitel Zlatého míče za uplynulý kalendářní rok.

Real v neděli inkasoval hned ve třetí minutě z penalty, své šance pak zahazoval. Po dvou žlutých kartách Lucase hrál poslední půlhodinu v deseti a na vyrovnání nedosáhl, hosté naopak ještě přidali druhý gól.

Ovšem i v oslabení si madridský celek vytvořil příležitosti. Do jedné z nich se v pětašedesáté minutě tlačil Vinicius. Jeho průnik do vápna skončil pádem po kontaktu s brankářem Rullim, jehož si snažil obhodit. Penalta? Ke vzteku celého Santiaga Bernabeu nikoliv. „Byla jasná, je to skandální,“ nechápal zkušený obránce Sergio Ramos.

Another clear penalty denied for Real Madrid...First Ramos and now Vinicius. What's the point of VAR? pic.twitter.com/jApafdhkAS — Champions ⚪️[IFB] (@Ha307Mu) 6. ledna 2019

Zloba hráčů Realu se stočila i k systému videorozhodčího, který ve španělské lize funguje od začátku probíhající sezony. „Vždycky jsem VAR podporoval. Ale proč teď rozhodčí neměl příležitost podívat se na celou situaci znovu? Roky jsem nic podobného nezažil. Sudí mi řekl, že situaci viděl jasně,“ kroutil Ramos hlavou. „Nežádáme žádnou náklonnost, jen spravedlnost,“ dodal.

Ředitel slavného klubu Emilio Butragueňo byl ještě ostřejší. „K čemu VAR je? Zdálo se mi, že ani neproběhla žádná konzultace a hra prostě pokračovala. Nerozumíme tomu. Rozhodčí nemusí na hřišti vždycky mít ideální pozici, a právě proto je tady VAR. Je to jednoduché – mohli jsme vyrovnat a dost možná otočit zápas v náš prospěch,“ podotkl Butragueňo.

Podle kouče Realu Santiaga Solariho šlo o čistý zářez. „Během zápasu dochází k situacím, které nejsou jasné na posouzení, když je vidíte naživo. Proto máme VAR. Když si nejste jistý – zkonzultujete to. To je hlavní důvod, proč by VAR měl fungovat. Jinak ale ztrácí smysl,“ divil se Solari.

Ten teď musí pracovat na tom, aby Real zase dokázal vrátit na vítěznou vlnu. V nejbližších zápasech k tomu ale nemůže využít Garetha Balea, který si ve čtvrtečním zápase s Villarrealem poranil lýtko a bude měsíc chybět. Včera jej navíc televizní kamery zachytily, jak odjíždí ze stadionu už čtvrthodiny před koncem zápasu. Nepříznivý vývoj jako by jej příliš netrápil, což ve španělských médiích opět přiživilo spekulace o ne zrovna ideální atmosféře v kabině.

Šanci aspoň částečně napravit dojem bude Real mít už ve středu, kdy se v osmifinále národního poháru střetne s Leganes. „Musíme si sednout a zjistit, co je náš problém. Tohle není normální… Spousta hráčů nepředvádí své nejlepší výkony, i já se musím zlepšit,“ řekl záložník Modrič.

Hledat chybu v kouči Solarim by ale podle něj správné nebylo. „Trenér odvádí skvělou práci, ale nemůže za nás střílet góly. My jsme na hřišti a my se musíme lépe koncentrovat,“ doplnil Modrič. Povede se to v dalším utkání?