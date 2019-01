Messiho galaxie, rekord stihl před Ronaldem. Milujeme ho, smekl Hazard | iSport.cz

Barcelona se v aktuální sezoně veze na vlně úspěchů, katalánský kolos opět nese na bedrech drobný vousatý muž s desítkou na zádech. Messi odehrál 22 zápasů, ve kterých nastřílel 23 gólů, přidal 12 asistencí. Čtyřikrát mířil přesně z přímého kopu, na kontě má dva hattricky.

Když v neděli proti Eibaru zvýšil v 53. minutě na 2:0, znamenalo to jeho 400. trefu ve španělské lize. Messi je v La Lize suverénně nejlepším střelcem historie - druhý Cristiano Ronaldo nastřílel za Real 311 branek ve 292 zápasech, vzhledem k přestupu do Juventusu už ale svou sbírku nerozšíří.

Messi se zároveň stal prvním hráčem historie, který v jednom klubu z pěti elitních evropských lig (Anglie, Španělsko, Itálie, Německo, Francie) zvládl 400 gólů. Na nadpozemskou metu potřeboval pouze 435 zápasů, o 63 méně, než kolik jich na stejný počet zásahů potřeboval Cristiano Ronaldo v Anglii, Španělsku a Itálii. V rámci jedné ligy v historii figurují jen tři hráči, kteří mají lepší bilanci - Stjepan Bobek (bývalá Jugoslávie 1945-48, 403), Jimmy McGrory (Skotsko 1922–38, 410) a Josef Bican (Československo 1931-55, 500).

"Messiho čísla jsou stratosférická," nechal se po utkání s Eibarem unést kouč Ernesto Valverde. "Nejde jen o góly, ale i to, co na hřišti připraví ostatním. Je z jiné galaxie," chválil svou výjimečnou desítku. "Mé děti byly tady na Stamford Bridge, když hrála Chelsea s Barcelonou. Můj starší syn miluje Messiho. Pravdou je, že my všichni milujeme Messiho. Je nejlepší ze všech," vysekl poklonu argentinské hvězdě opora "blues" Eden Hazard.

Na Messiho se sypou pochvalné komentáře z celého světa. "Jeho 400 gólů je naprosto úchvatných. Jenže Messi není jen čistokrevným střelcem, on je mnohem víc. Pro nás je požehnáním, že žijeme v jeho době," ocenil populární anglický komentátor Gary Lineker.



Znovu se nevhynul srovnání s fenomenálním Cristianem Ronaldem. "Ronaldo je ryzím střelcem, obzvlášť v posledních letech. Messi ale střílí stejně gólů, zároveň je nejlepším driblérem a nahrávačem na světě. Je opravdovým štěstím se na něj dívat, jeho hra nemá srovnání," pokračoval Lineker o jedinečném Argentinci.

Messi za sebe nechává hovořit kopačky, ani po významném jubileu agentury nenabídly žádná jeho vyjádření. V 31letech zůstává plachým klukem, který od mládí v Rosariu nemiloval nic víc, než kopání do balonu a hru zvanou fotbal. V ní už teď vyhrál prakticky všechno, co mohl.

