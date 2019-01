Prince přistál na Camp Nou. Co vedlo Barcelonu k bizarnímu přestupu? | iSport.cz

Je to zpráva, která na první pohled nedává smysl. A fotbalovým světem pořádně zatřásla. Barcelona, vedoucí tým La Ligy a gigant s těmi nejvyššími ambicemi, získala svou druhou zimní posilu v Sassuolu, průměrném celku Serie A, v níž momentálně dlí na dvanáctém místě.

A velký ohlas vzbudilo i jméno nové akvizice. Kevin-Prince Boateng, jedenatřicetiletý bohém, který měl mít podle všeho nejlepší léta za sebou. Teď se však před ním zjevila životní výzva. Na Camp Nou přichází coby luxusní náhradník na půlroční hostování za 2 miliony eur (51 milionů) s opcí na přestup za 8 milionů eur (206 milionů korun). Barcelona tím doplnila stav v útoku poté, co v lednu prodala Munira El Haddadiho do Sevilly.

„Kevin nebude potřebovat příliš času na adaptaci. Své řemeslo dobře ovládá a může okamžitě nastoupit,“ vysvětlil překvapivý tah kouč Ernesto Valverde.

„Je to splněný sen,“ přiznal Boateng. „A velká čest pro mě zde být,“ dodal jedním dechem fotbalista, pro kterého Barcelona představuje už jedenáctou klubovou zastávku pestré kariéry. Narodil se stejně jako o rok mladší bratr Jerome v Berlíně, ale na rozdíl od něj se rozhodl reprezentovat Ghanu.

„Před třemi dny mi Kevin volal, abych se připravil na překvapení, ale neprozradil mi, co se chystá. Samozřejmě mi dělá velkou radost, že mám jednoho syna v Barceloně a druhého v Bayernu Mnichov,“ podotkl pyšný otec Prince Oppong Boateng.

Extravagantní fotbalista prošel Herthou Berlín, Tottenhamem, Dortmundem, Portsmouthem a Janovem do AC Milán, kde zažil svůj první vrchol. S „rossoneri“ získal mistrovský titul a v Lize mistrů proti Barceloně vstřelil krásný gól – odražený míč si stáhl špičkou, druhým dotykem patičkou obešel Erika Abidala a střelou šajtlí na první tyč překonal Victora Valdése.

Fotbalová paráda a dotek génia, kterým KPB určitě je. Stejně jako showmanem. Na oslavu scudetta například předvedl dokonalou imitaci tanečního vystoupení Michaela Jacksona a italský bulvár dlouho těžil z jeho vztahu s krásnou televizní moderátorkou Melissou Sattaovou.

Boateng však na sebe umí upozornit i v seriózní rovině. V lednu 2013 odvedl tým ze hřiště při přípravném zápase v Pro Patrii, protože nechtěl dál čelit rasistickým urážkám. S xenofobními projevy diváků má přitom Itálie problémy dodnes…

