Ramosovo ponížení, koledoval si i o vyloučení. Bale jen pro smích | iSport.cz

Ramos za svou bohatou kariéru v Realu nasbíral už 24 červených, pět z nich přišlo v zápasech třeskutého El Clásika. Namále měl i ve středu na Camp Nou. Už v 10. minutě viděl první žluté napomenutí, druhá karta mohla přijít po faulech na Arthura nebo po strkanici, která následovala po střetu s Luisem Suárezem.

Hlavní sudí Antonio Mateu Lahoz náročné utkání přitom odpískal poměrně slušně. Zápasy Barcelony s Realem bývají plné strkanic, přihraných pádů, ale i ostrých soubojů, kdy si hráči nedarují jediný milimetr na trávníku. „Celkově zvládl dobrý zápas,“ pochválil hlavního arbitra utkání domácí stoper Gerard Piqué. „Sergio měl dostat druhou žlutou, ale co s tím teď uděláme?“ ptal se při hodnocení remízy 1:1.

Ramos na španělský šlágr nebude vzpomínat úplně v dobrém. Aby toho nebylo málo, v závěru utkání ho vyškolil barcelonský obránce Nelson Semedo. Při sprinterském souboji zasekl Ramosovi míč tak, že slavný stoper ve skluzu projel daleko za branku až k reklamním bannerům.

After being sent for a hotdog by Nelson Semedo, the authorities are still on the lookout for Sergio Ramos. #PrayForRamos pic.twitter.com/Oe3VtZ5u4X