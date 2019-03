Real není šťastný tým, rýpl Mourinho. Fanoušci vypískali domácí hvězdy | iSport.cz

Real se proti Barceloně neprosadil ve středeční odvetě domácího poháru, ofenzivní bídu nenapravil ani v sobotním ligovém šlágru. Naopak Ivan Rakitič se po pěkném uvolnění od Sergia Roberta prosadil a rozhodl o těsné výhře katalánského souboru. Hráči "bílého baletu" na domácí půdě opět selhali a jejich ztráta na ligové čelo se povážlivě zvýšila.

"Takhle nehraje šťastný tým. Nebyl to výkon mužstva, co si věří a má sebevědomí," hodnotil ve studiu po utkání José Mourinho. "Hráči Realu nedokázali do zápasu dát to, co nazývám teplotou velkých zápasů. Neřekl bych, že hráli špatně, ale prostě to byl takový měkký výkon," pravil někdejší kouč Manchesteru United, který má za sebou štace i v obou španělských klubech.

"V prvním poločase se oba týmy snažily spíš držet míč, ne nějak aktivně aktivně napadat svého soupeře. V obraně jsen neviděl příliš intenzity, každý hrál ve středně-vysokém bloku. Tohle nemělo úroveň velkého derby typu El Clásika, kde se mohlo rozhodovat o titulu," nelíbilo se portugalskému trenérovi.

Real po letních odchodech trenéra Zinedina Zidana a klíčového střelce Cristiana Ronalda zabředl do problémů. Nepomohla ani výměna kouče. Pod Santiagem Solarim sice Real postoupil do jarní fáze Ligy mistrů, ale výkony hvězdného týmu zůstávají hluboko za očekáváním.

"Není to tak, že z Barcelony máme noční můru," odmítl po sobotním nezdaru kapitán Sergio Ramos. "V pohárovém zápase i teď v ligovém jsme měli dobré šance, ale nic se nám nedařilo. Musíme soupeři pogratulovat. Nestačí jen hrát dobře. Tady i v zápasech na Camp Nou je to o střílení gólů, což jsme nedokázali," mrzelo 32letého stopera.

Ramos se opět předvedl tvrdými zákroky. Střet s Lionelem Messim, kdy kapitána Barcelony v souboji trefil loktem do obličeje, zaváněl vyloučením. "Takové věci se stávají. Nechtěl jsem ho takhle zasáhnout. Ale on se oklepal a zůstal na hřišti až do konce," reagoval Ramos na zákrok, který vyvolal před odchodem do šaten hodně emocí.

On i jeho parťáci znovu museli poslouchat vítězné juchání hostujícího souboru. "Hráli jsme mnohem lépe, než v domácím poháru, kde nás tolik neposlouchal balon. Bylo to náročné utkání se zaslouženým výsledkem. Důležité bylo, že jsme se celou dobu snažili o vstřelení gólu, to se nám povedlo," pochvaloval si přístup svého kolektivu trenér Barcelony Ernesto Valverde.

Barcelona sice odskočila třetímu Realu už na dvanáct bodů, kouč katalánského souboru ale odmítá cokoliv podceňovat. "V žádném případě si nemyslíme, že je Real v lize mrtvý. Ještě máme před sebou hodně kol, Real je schopný udělat šňůru výher. A také je tady Atlético, na něj nesmíme zapomínat," upozornil Valverde.

Na Santiago Bernabeu každopádně mají o čem přemýšlet. Hráči ověnčení úspěchy ztratili šťávu, klíčoví plejeři především do ofenzivy nefungují. Nevýrazný Gareth Bale šel dolů po hodině hry, fanoušci ho vyprovodili hromovým pískotem. To samé se stalo při nástupu na hřiště střídajícímu Iskovi. "Bílý balet" momentálně zachraňuje zejména mladík Vinícius, tomu ale zatím chybí klid v koncovce.