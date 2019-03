Krize v Seville. Pět zápasů bez výhry, trenér dostal před Slavií ultimátum | iSport.cz

Až ve čtvrtek vyběhnou Tomáš Vaclík a spol. na trávník stadionu Sáncheze Pizjuana, nebudou proti lídrovi české ligy bojovat jen o postup do další fáze Evropské ligy, ale také za budoucnost trenéra Pabla Machína. Výsledky posledních zápasů dostaly dosud uznávaného taktika pod tlak. Sevilla z posledních pěti zápasů získala jediný bod. Naposledy uhrála tři body 26. ledna.

A když andaluský celek nedokázal porazit ani poslední Huescu, bouchlo podle španělských médií vedení do stolu. Po utkání okamžitě zasedlo a projednávalo Machínovu pozici.

Finální verdikt zatím ale nevzešel. Vedení se usneslo na tom, že Machína ponechá ve funkci, ale v následujících dvou zápasech očekává značnou reakci. Jak si tento vzkaz vyložit? Pokud Sevilla neporazí Slavii a případně ani Real Sociedad, může se Vaclík s trenérem pomalu loučit.

Přitom na podzim by podobný scénář nikoho nenapadl. Ještě v říjnu se tým, který se v létě představil v předkole Evropské ligy v Olomouci, poprvé od dubna 2007 vyšvihl na špici tabulky. Následoval domácí skalp Realu a hráči si libovali, jaká pohoda v klubu panuje.

Nyní je ale všechno jinak. Sevilla vypadla z domácího poháru a v tabulce ji předskočili Alavés či Getafe. Na šestém místě ji navíc na záda s těsným mankem dýchají Valencie, Betis, Real Sociedad a Eibar. Na příčky, které zajišťují postup do Ligy mistrů, což je hlavním cílem klubu, ztrácí Vaclík a spol. už pět bodů.

Co se s týmem stalo?

Podle všeho přestal fungovat Machínův tříobráncový systém, kterým trenér uměl na podzim soupeře zaskočit. Španělská média navíc píší o nedostatečné kvalitě na některých postech. Kritizovaný je především střed pole. Sevilla před sezonou značně oslabila, ale plnohodnotně nenahradila. Přitom do kádru investovala přibližně 79 milionů eur (cca 2 miliardy korun).

Naopak v táboře Pražanů, kteří se do Sevilly vydají už v úterý, panuje naprostá pohoda. Svěřenci Jindřicha Trpišovského zvládli nedělní šlágr na půdě Bohemians (3:0) a do Andalusie pojedou s čistými hlavami.

„Je to tak, kdybychom na Bohemce ztratili, asi bychom na to mysleli. Teď jsme ale měli dva úspěšné zápasy za sebou (Slovácko 4:0), navíc i s gólovými hody, tak to teď můžeme uplatnit i v Evropě,“ smál se Tomáš Souček v Ďolíčku.

