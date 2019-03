Zidane opět v Realu. Mluvil o svém konci, Ronaldovi i odmítání nabídek | iSport.cz

Když na konci května, krátce po třetím triumfu v Lize mistrů, nečekaně svolal tiskovou konferenci a oznámil svoji rezignaci, byl to obrovský šok. Nyní se Zinedine Zidane po 284 dnech na lavičku Realu Madrid znovu vrací. Aby vrátil klub tam, kam patří.

Prezident Florentino Pérez jej oslovil poté, co se vedení rozhodlo, že odvolá kouče Santiaga Solariho, který s týmem nabral ztrátu v lize, vypadl z Ligy mistrů už v osmifinále a rovněž už nefiguruje v boji o domácí pohár. V březnu tak Real už v podstatě nemá o co hrát.

„Máme úžasný tým, ale po letech, kdy jsme vyhráli téměř vše, jsme nyní nedosáhli cílů, které jsme si vytyčili. Nyní proto potřebujeme začít pracovat na tom, abychom v Realu Madrid nastartovali novou vítěznou éru. Proto tu nyní představujeme Zinedina jako nového trenéra,“ řekl Pérez na úvod novinářům.

Poté už dostal slovo staronový kouč madridského celku a začal vysvětlovat, proč se po necelých deseti měsících vratí znovu na lavičku, když ji předtím sám dobrovolně opustil.

„Jsem rád, že jsem znovu zpátky. Těším se, až zase začnu pracovat a snažit se vrátit klub tam, kam patří,“ začal Zidane. „Asi bude spoustu otázek na to, proč jsem tedy z klubu odcházel. Není to lehké vysvětlit. Ale měl jsem pocit, že hráči potřebují změnu. Že po dvou a půl letech, kdy se vyhrálo vše, co se dalo, je potřeba jim dát nový impuls. Možná, že tým to tak necítil, ale já vnitřně ano,“ pokračoval.

„Nyní je ale jiná situace. Jsem zpátky, abych klubu pomohl. Mohu slíbit, že určité změny skutečně nastanou, abychom byli v příštích letech znovu úspěšní. Ale tím se nyní nechci moc zaobírat. Budeme o tom, ještě s prezidentem mluvit,“ řekl Zidane.

Zároveň tím tak nakousl přestupovou politiku. „Nad tím jsem zatím vůbec nepřemýšlel. Nejdůležitější nyní je, že jsem zpátky a čeká nás v lize ještě 11 zápasů, které musíme zvládnout. Až se tak stane, budeme mít čas na to, abychom se nad vším zamysleli.“

Toho jeden z novinářů využil a zeptal se, zda se chystá nahradit Cristiana Ronalda, či jej přemluvit, aby se do Realu také vrátil. Zidane však zachoval svůj tradiční neutrální postoj.

„Tohle není na pořadu dne. Všichni víme, co Cristiano odvedl pro tento klub. Je jedním z nejlepších hráčů Realu v jeho historii, ale dnes se o takových věcech skutečně nehodlám bavit,“ uvedl Zidane.

Řeč rovněž padla na to, zda měl Francouz nabídky i od jiných klubů. „Ano, měl jsem jich několik, ale nechtěl jsem nikam chodit. V úvahu pro mě přicházel pouze Real,“ dodal Zidane.