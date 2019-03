Zidane dostane na posily 9 miliard. Loupit chce v PSG, odejde Modrič? | iSport.cz

Prezident Realu Florentino Pérez přesvědčil Zidana k návratu na lavičku po necelých deseti měsících nejen lukrativní smlouvou do června 2022, ale údajně i finanční zárukou na velké přebudování kádru.

Madridští, kteří v nepovedené sezoně už vypadli z Ligy mistrů i Španělského poháru a v domácí soutěži ztrácejí 12 bodů na vedoucí Barcelonu, prý mají na vrcholu seznamu posil čtyři velká jména - útočníky Neymara a Kyliana Mbappého z Paris St. Germain, dalšího ofenzivního hráče Edena Hazarda z Chelsea a záložníka Christiana Eriksena z Tottenhamu.

V případě Neymara a Mbappého by však musel Real sáhnout hodně hluboko do kapsy a pravděpodobně překonat světový přestupový rekord. Ten drží právě Brazilec Neymar, který v létě 2017 odešel z Barcelony do PSG za 222 milionů eur. Naopak Belgičan Hazard už několikrát naznačil zájem o angažmá v madridském velkoklubu.

Real by v létě mělo několik hráčů opustit. Bale se herně trápí a několikrát ho vypískali i vlastní fanoušci, navíc si velšský křídelní hráč nesedl s francouzským koučem při jeho minulém angažmá. Podle Independentu může po sezoně odejít i středopolař Modrič. Chorvatský držitel Zlatého míče zůstává za očekáváním podobně jako řada jeho spoluhráčů.

Zidanův předchůdce Santiago Solari odstavil mezi náhradníky levého obránce Marcela a ofenzivního záložníka Isca. Kapitán a stoper Ramos zase pohrozil odchodem z Madridu po ostré výměně názorů s prezidentem Pérezem.