Sevilla po Slavii: návrat vlivného šéfa a průšvih Vaclíkova náhradníka | iSport.cz

Trenér Caparrós načal už svou třetí štaci v Seville, rovnou oslavil i pětistý zápas v roli hlavního kouče v La Lize. Od začátku ale musel řešit komplikace. Tomáš Vaclík měl začít v brance andaluského týmu, ale zranil se při rozcvičce a do hry musel jeho náhradník, 21letý Juan Soriano.

Detaily Vaclíkova zranění zatím nejsou známé, český gólman se ale se zdravotními potížemi potýkal už v prvním zápase se Slavií (2:2). Tam při gólu Alexe Krále bolestivě narazil žebry do brankové konstrukce a musel střídat.

Pak šlo ale po většinu zápasu všechno jako na drátkách. Sevilla, která pod Caparrósem výrazně zlepšila obranu, zvítězila v lize na hřišti soupeře poprvé od 29. září. Jedinou branku obstaral Wissam Ben Yedder z penalty, kterou rozhodčí odpískal po faulu Maria Hermosa na Andrého Silvu. Espanyol v závěru nasadil rovnou čtyři útočníky, na defenzivu Sevilly si ale nepřišel.

Caparrósovi přesto přibyly vrásky. Brankář Juan Soriano si ligové šance evidentně užíval tak moc, že po konci zápasu měl potřebu slavit před fanoušky soupeře. Když mu záložník Espanyolu Sergi Darder přišel domluvit a lehce se jej dotknul, Soriano se skácel k zemi.

Oba za tuhle etudu vyfasovali druhou žlutou kartu v zápase a byli vyloučeni, ačkoliv už hra dál nepokračovala. Pokud se tedy Vaclíkova zdravotní situace přes reprezentační přestávku nezlepší, mohou Seville chybět dva gólmani – jeden ze zdravotních a jeden z disciplinárních důvodů.

Sevilla ještě před zápasem dotáhla i jeden důležitý přestup. Nejde ale o hráče. Do Andalusie se po dvou letech v AS Řím vrací sportovní ředitel Monchi. Ještě před pár dny média ve Velké Británii informovala, že je na cestě do Arsenalu, který mu nabízí dvojnásobek jeho římského platu. Sevilla jej ale během pouhých dvou dnů dokázala přesvědčit k návratu.