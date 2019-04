Hvězdy Realu na kolenou: Všichni jsme špatní! Klubu hrozí propadák | iSport.cz

Celtu Vigo a Huesku ještě zvládli, pravý test Zidanovy medicíny přišel ve středu večer na Valencii. A ten Real nezvládl. Madridský kolos utrpěl další ztrátu, zaznamenal už devátou ligovou porážku, celkově patnáctou v sezoně.

"Vstoupili jsme do zápasu dobře, jenže jsme nedokázali vstřelit gól, což se nakonec povedlo domácím. Nemůžu hráče z ničeho vinit, je to porážka a musíme se s tím smířit," hodnotil utkání trenér Zidane.

"Bílý balet" pokračuje v ročníku hrůzy. S rozdílem skóre +17 má v lize nejhorší bilanci za posledních dvanáct let, srovnání s předchozími ročníky je alarmující. Sezonu 17/18 končil klub s bilancí +43, rok předtím +51 a v sezoně 15/16 dokonce s +59.

V případě ještě jedné porážky navíc Real vyrovná smutný rekord ze sezony 2008/2009, kdy utrpěl 16 ztrát. To byl poslední rok, než se do pozice klubového prezidenta vrátil Florentino Pérez.

"Všichni jsme špatní," lamentoval ve středu v noci zklamaný záložník Casemiro. "Drželi jsme balon a měli zápas pod kontrolou, jenže fotbal se hraje na góly. Ten náš na 1:2 přišel příliš pozdě," uznal zklamaný brazilský reprezentant.

Mužstvo, které třikrát po sobě ovládlo Ligu mistrů, což se v moderní éře nikomu jinému nepovedlo, v probíhající sezoně tápe. Po Julenu Lopeteguim a Santiagu Solarim na lavičce úřaduje už třetí trenér. Zinedine Zidane se po letním dobrovolném odchodu dlouho nevydržel koukat na to, jak jeho oblíbené barvy strádají.

Ještě před koncem mizerné sezony kývl na návrat do klubu, nicméně ani on zatím nemá kouzelný proutek, kterým vyřeší množství aktuálních problémů. Hvězdný kolos to předvedl při souboji s nadšeně bojující Valencií. Kvalita z hráčů nezmizela, nicméně stále schází větší zaujetí, bojovnost, více pohybu. Zkrátka nutných atributů k tomu, aby mužstvo v moderním fotbale vůbec mohlo pomýšlet na úspěch.

"Musíme se zlepšit na posledních metrech před soupeřovo brankou. Tým se i po změnách v sestavě pral až do konce zápasu, samozřejmě jde o další komplikaci. Ale musíme porážku akceptovat a bojovat až do konce sezony," pravil opěvovaný kouč.

Zidane po svém návratu logicky vsadil na hráče, kteří mu zajišťovali úspěchy v uplynulých ročnících. Do branky se po zranění Thibauta Courtoise vrátil u fanoušků oblíbený Keylor Navas, na levém obránci opět operuje odstavený Marcelo, na křídlech Lucas Vázquez i Marco Asensio.

Právě Marcelo společně s Balem schytávají nejvíc kritiky. "Marcelo je Marcelo. Mám rád, jakým způsobem hraje. Na tréninku se mi líbí, proto hraje. Ale nejen pro něj je tahle sezona složitá," uznal Zidane.

Real už je venku z Ligy mistrů i domácího poháru, šanci nemá ani na zisk titulu, kde z třetího místa ztrácí na první Barcelonu už 13 bodů. Jediným úkolem v posledních osmi ligových kolech je udržet se do čtvrtého místa, aby měl klub zajištěnou účast v Lize mistrů pro nadcházející ročník.

"Madrid se vždycky vrátí zpátky," odhodlaně prohlásil Casemiro. Jasné je, že v letě dojde ke značnému pročištění kádru a především zkvalitnění stávající soupisky. Pravděpodobně odejde do Anglie Gareth Bale, v ohrožení jsou i další hráči. Real musí sehnat kvalitní posily do útoku, kde zoufale chybí góly Cristiana Ronalda.