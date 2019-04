Zidanova náročná mise. Proč to v Realu bude mít těžší než posledně? | iSport.cz

Zidane poprvé přišel na Santiago Bernabeu v lednu 2016, kdy se Real trápil podobně jako teď. Jeden důležitý faktor je přesto rozdílný. „Bílý balet“ tehdy ještě pořád měl šanci zabojovat o úspěch v Lize mistrů i španělské lize. A Champions League nakonec skutečně vyhrál, čímž začala jeho tříletá vláda nad prestižní soutěží.

Ovšem teď je to jinak. Do konce sezony zbývá osm zápasů a Real už v podstatě nemá o co hrát. Vypadl z Ligy mistrů i španělského poháru a v La Lize ztrácí po poslední porážce ve Valencii (1:2) na vedoucí Barcelonu propastných třináct bodů.

Počet letošních úspěchů „Los Blancos“? Nula. A to je špatně. I proto španělská média míní, že Zidana čeká mnohem těžší mise než před třemi lety. Hlavní faktory jsou podle serveru Marca následující:

Zrádný program

Real od comebacku francouzského kouče zatím sehrál tři zápasy. Doma si poradil s Vigem i Huescou, pak ale padl ve Valencii. Nevyrovnanost pokračuje. Ve zbývajících osmi duelech už „bílý balet“ kromě Getafe nikdo z ligové špičky nečeká, o to je ale program zrádnější.

Pokud budou hráči pokračovat v nepřesvědčivých výkonech, jméno klubu to může poškodit ještě víc. Obzvlášť když hned čtyři utkání Ramose a spol. čekají na Santiago Bernabeu. Získat domácí příznivce na svou stranu je zásadní, s čímž souvisí i další bod.

Fanoušci v letargii

Real je značka, od které se očekávají pouze vítězství. Úspěch = zisk trofeje. Nic jiného. Fanoušci namlsaní z posledních let chtěli nějaký triumf i v současné sezoně, ten však nepřijde.

A špatný probíhající ročník se negativně promítl i do návštěvnosti, na poslední zápas s Huescou nepřišlo ani padesát tisíc lidí. Jasně, třeba v českém měřítku by šlo o senzační číslo, na Real je to ale málo. Zidane musí příznivce dostat zpět na tribuny. Jak? Dobrými výsledky nebo podepsáním světové hvězdy. Ronaldo schází…

Totální rekonstrukce

Další klíčový krok pro úspěšnou budoucnost klubu přijde v létě. Kádr zřejmě čeká rozsáhlá rekonstrukce, ve Španělsku se hodně mluví třeba o konci Garetha Balea. A nějaké velké jméno do ofenzivy by mělo přijít. Eden Hazard? Sadio Mané? Nebo někdo úplně jiný? Přebudovat mužstvo pro Zidana každopádně jednoduché nebude.

Kontroverzní rozhodnutí

V souvislosti s přestavbou kádru dojde i na nepopulární kroky, kterých Zidane během minulého působení zase tolik dělat nemusel. Říct hráči, na kterém jste hodně stavěl, že teď už s ním třeba tolik nepočítáte? Nic příjemného. Šestačtyřicetiletý kouč se ale složitým rozhodnutím nevyhne. Třeba i na úkor dřívějších opor.

Povinnost zase vyhrávat

Vítězství, úspěchy, trofeje. Jedině to se v Realu počítá. Tenhle tlak v příští sezoně ještě vzroste, když se v Madridu letos museli smířit s tím, že na žádné oslavy nedojde. Zidane jako trenér už třikrát vyhrál Ligu mistrů, jednou i španělskou ligu. A svůj seznam bude muset za každou cenu rozšířit. Co nejdřív.