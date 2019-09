Anssumane Fati, miliardový teenager. Praly se o něj velkokluby, v šestnácti láme rekordy | iSport.cz

„Kdyby teď můj život skončil, umřu šťastný,“ prohlásil před třemi týdny Bori Fati. Imigrant ze západoafrické Guiney Bissau je sám bývalý fotbalista, ale v tu chvíli sledoval, jak jeho 16letý syn Anssumane debutuje za Barcelonu. Jako nejmladší hráč od roku 1941.

Nechybělo moc a „Ansu“ by do Katalánska nikdy nepřišel. Jeho otec odešel do Evropy ze státu zdeptaného občanskou válkou. Jako fotbalista se snažil prosadit v Portugalsku, neúspěšně. Až se dočetl o vesnici Marinaleda na jihu Španělska, kde imigrantům pomáhají. Na ulici žebral o jídlo, až se dal do řeči s místním starostou, který mu nabídl práci řidiče. Až pak do Evropy přišel zbytek rodiny.

„Nevěděl jsem, že mu půjde fotbal. Ne tak dobře,“ vzpomínal pro španělské rádio otec Bori na začátky nejtalentovanějšího ze svých synů. Jenže Anssumane od šesti let začal fascinovat fotbalové trenéry a když mu bylo devět, rozhořel se boj. Trenéři Sevilly, kde působil, Realu a Barcelony se střídali u Fatiů doma. 9letý klučina na zdi měl plakáty Cristiana Ronalda a "bílý balet" nabízel rodině dům, i tak vyhrála Barcelona. V Seville prohru nepřekousli a odstřihli chlapce od zápasů. Brzy ale přišla další kapitola – La Masia.

Ve slavné barcelonské akademii vytvořil ničivou útočnou sílu s Takefusou Kubem, který si začal budovat svou přezdívku „japonský Messi“. V jedné sezoně spolu nastříleli 130 gólů. Shodou okolností dnes Japonec patří úhlavním rivalům z Realu Madrid, ale Fatiho si Barca pohlídala. Pojistila si ho smlouvou do roku 2022 s ohromnou výstupní klauzulí – 100 milionů eur. Přes dvě a půl miliardy korun.

Měl začít v rezervě, ale za tu ani nenastoupil a už byl v áčku. Kdy jindy než při zranění Lionela Messiho. Při debutu proti Betisu musel dostat souhlas rodičů, protože tak mladí lidé v Katalánsku po deváté hodině pracovat nesmějí. Ani když je jejich prací La Liga. O týden později nastoupil do druhého poločasu v Pamploně, o šest minut později dal první gól. A čtrnáctého září přišel debut v základní sestavě proti Valencii. Skóroval za 111 vteřin. O chvíli později přidal i asistenci a zrodila se hvězda.

V úterý večer hrála Barcelona v Dortmundu úvodní zápas Ligy mistrů. Fati nastoupil v základní sestavě a stal se ve věku 16 let a 321 dnů nejmladším hráčem v historii Barcy v Champions League. Překonal nejen Messiho, ale i někdejší supertalent Bojana Krkiče. A kdyby ještě před sedmnáctinami skóroval? To se ještě nikdy nikomu v elitní soutěži nepovedlo.

Zbývá vyřešit ještě jednu otázku - reprezentaci. Fatiho by rádi měli v kádru ve Španělsku, v Portugalsku i Guinee Bissau. Přednost zřejmě dostane Španělsko, nový domov rodiny Fatiů, možná už na mistrovství světa do sedmnácti let, které se hraje na přelomu října a listopadu. Jenže pustí ho Barcelona, nebo ho bude Ernesto Valverde nutně potřebovat pro El Clásico?