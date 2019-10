Pekhart ožil v Las Palmas: Vychválil druhou ligu a srovnal ji s Českem | iSport.cz

Český útočník prožívá v Las Palmas, městu zalitém sluncem na Kanárských ostrovech, období maximálního štěstí. Vedle toho, že konečně dostává prostor na hřišti, s manželkou Adélou očekávají i narození prvního potomka. „Bude to krásný vánoční dárek,“ usmívá se 30letý vytáhlý útočník. V rozhovoru pro iSport Premium vypráví o tvrdém chlebu v náročné druhé španělské lize, obří konkurenci, postupových ambicích, životě v cizině i možném návratu do české ligy.

V posledních zápasech jste se rozstřílel, v pěti utkáních zaznamenal čtyři góly. Čím to, že vám to začalo padat do sítě?

„Především jsem začal pravidelně hrát, v posledních pěti zápasech dal čtyři góly. Když jsem před rokem přišel, po několika zápasech vyhodili trenéra Jiméneze, který mě sem přivedl. Po jeho odchodu se toho pro mě dost změnilo. První zápas pod novým trenérem jsem hned dal gól, ale dalších pět zápasů strávil na tribuně.“

Proč?

„Máme tady v útoku obrovskou konkurenci. V kádru je Ruben Castro, 38letá legenda Sevilly, který se do Las Palmas vrátil v zimě. Je tady Sergio Araujo, který před několika lety (sezona 2014/2015) nastřílel 25 gólů za sezonu a pomohl k postupu do La Ligy, hráli jsme spolu už v Aténách za AEK. V minulé sezoně tady byl z Premier League na hostování také Rafael Mir, nejlepší střelec španělské jednadvacítky. Vytvořil se obrovsky drahý tým, k tomu na nás byl ohromný tlak, aby se okamžitě postoupilo zpátky do La Ligy. Ale na hřišti to nefungovalo.“

Ve chvílích, kdy jste nedostával nominace na zápasy, bylo těžké vytrvat a nepřemýšlet o odchodu?

„Vím, že góly dávat umím. Nejdůležitější je věřit sám v sebe i v situacích, kdy člověk není v úplně lehkém období. Všude, kde jsem hrál, jsem góly střílel. Je to o tom dostat šanci na hřišti a využít ji.“

Jak náročná je druhá španělská liga, dá se to srovnat třeba s českou první ligou?

„Liga je tady obrovsky těžká, Španělé jí říkají prodloužená La Liga. Hraje tady deset až dvanáct týmů, které svým jménem a kvalitou patří do první ligy.