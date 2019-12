Suárezova úchvatná pata. Můj nejhezčí gól v kariéře, jásal střelec | iSport.cz

Suárez se prosadil ve 43. minutě, kdy zvýšil na 4:1. Ve vápně dostal přihrávku od Frenkieho de Jonga a zády k brance zvolil zakončení patou, kterou překonal brankáře Manola Reinu.

„Je to můj nejlepší gól v kariéře. Věděl jsem, že mám prostor ke střele a že musím zakončit patou. Čekal jsem na dorážku, protože jsem dal šanci gólmanovi zasáhnout. Hrajeme teď s větším sebevědomím a přesně to se ukázalo,“ řekl Suárez deníku Marca.

Nevšedním zakončením nadchl i trenéra Ernesta Valverdeho. „Překvapilo mě to. Myslel jsem si, že přihrává. Byl to výjimečný gól. Řekl jsem mu, že měl pár snadnějších šancí. Nakonec se prosadil z té, u níž se zdálo nepravděpodobné, že by skončila v brance,“ prohlásil na tiskové konferenci Valverde.