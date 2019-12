Sevilla s Vaclíkem remizovala v Pamploně, neprohrála už 11 zápasů | iSport.cz

Třetí tým tabulky poslal do vedení v 11. minutě umístěnou střelou k tyči Munir El Haddadi. Osasuna ale vyrovnala v nastavení prvního poločasu, kdy Chimy Ávila napálil míč kolem Vaclíkovy hlavy pod břevno. Českého brankáře v průběhu utkání dvakrát zachránila branková konstrukce.

Sevilla hrála závěrečnou půlhodinu po vyloučení Oiera přesilovku, k vítězné brance ji ale nevyužila. Andaluský celek ztrácí na vedoucí duo Barcelona, Real Madrid tři body a má odehráno o zápas více.

Osmatřicetiletý záložník Betisu Sevilla Joaquín se stal nejstarším střelcem hattricku ve španělské lize. V utkání s Bilbaem rozhodl o výhře 3:2, díky níž si jeho tým připsal v soutěži třetí vítězství za sebou.

Joaquín překonal legendárního střelce Alfreda di Stéfana, který nastřílel tři góly v dresu Realu Madrid naposledy v roce 1964, když mu bylo 37 let a 255 dní. Bývalému španělskému reprezentantovi se to dnes povedlo ve věku 38 let a 140 dní.

K rekordnímu zápisu stačilo Joaquínovi úvodních dvacet minut. Všechny góly dal po levé ruce brankáře Unaie Simona - dvakrát stál na konci rychlého brejku a jednou rozvlnil síť přesným obstřelem.

Baskický celek snížil krátce před pauzou, kdy se z pokutového kopu trefil Iňaki Williams. Naději na vyrovnání dal hostům v 75. minutě parádní ranou z dálky Yuri Berchiche, Bilbao už ale první ligovou porážku po pěti duelech neodvrátilo. V tabulce je šesté, Betis se posunul na jedenácté místo.

Španělská fotbalová liga - 16. kolo:

Eibar - Getafe 0:1

Branky: 67. Ángel

Betis Sevilla - Bilbao 3:2

Branky: 2., 11. a 20. Joaquín - 44. Williams z pen., 75. Berchiche

Valladolid - San Sebastian 0:0

Leganés - Vigo 3:2

Branky: 15. a 39. Óscar, 55. Rodrigues - 64. Araujo, 81. Aspas

Pamplona - FC Sevilla 1:1

Branky: 45.+2 Ávila - 11. El Haddadi