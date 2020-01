Starý Messi se zhádal s novým Ronaldem. Byli mrtví, nechápal otočku | iSport.cz

Atlético po několika sekundách druhé půle poslal do vedení střídající Koke, ale Messi a Antoine Griezmann do 62. minuty skóre otočili. Barcelonští, kterým nebyly uznány dva góly, ale závěr nezvládli. Nejprve v 81. minutě proměnil penaltu Álvaro Morata a za pět minut dokonal další obrat Ángel Correa.

„Nezasloužili jsme si prohrát. Je to škoda, protože jsme hráli skvělý zápas a cítili se lépe než v poslední době. Měli jsme utkání osmdesát minut pod kontrolou a celou dobu útočili. Oni byli mrtví, přesto během deseti minut otočili skóre. Už předtím jsme ale měli rozhodnout. Udělali jsme školácké chyby a soupeři darovali góly. Ale přes porážku jsme udělali krok kupředu," řekl Messi novinářům.

Obhájci trofeje přišli o šanci zahrát si nedělní finále Superpoháru proti úhlavnímu rivalovi Realu Madrid. „Bolí to, protože jsme chtěli do finále a získat trofej. Hráli jsme dobře a měli smůlu, že jsme nezvítězili. Byli jsme téměř celý zápas lepší než Atlético, ale na konci vyhraje tým s větším počtem gólů. Ať je to fér, nebo ne, prohráli jsme," konstatoval dvaatřicetiletý kanonýr, jehož druhá trefa byla po zásahu videorozhodčího odvolána kvůli zpracování rukou.

Barcelonský kapitán se zastal kritizovaného trenéra Ernesta Valverdeho, o jehož pozici média delší dobu spekulují. „Kouči věříme. Pracujeme na tom, abychom se ve druhé polovině sezony zlepšili. Sice vedeme ligu, ale nehrajeme dobře a musíme se vrátit ke své hře. Proti Atlétiku jsme se k ní přiblížili, když odhlédneme od konečného výsledku," prohlásil šestinásobný držitel Zlatého míče.

„Je normální, že když prohrajete, nesplníte svoje cíle nebo nehrajete tak, jak chcete, vždycky se o tom bude mluvit. Musíme být jednotnější, než kdy jindy, a zůstat silní jako kolektiv," dodal Messi.

Messi prožil během semifinále Superpoháru i nepříjemný moment v podobě rozbroje s mladíkem Joaem Félixem, který o něco dříve pobouřil i Jordiho Albu, jenž mu následně prstem šťouchl do tváře. Argentinec se s mladíkem z Atlétika pustil do slovní rozmíšky a jejich hlavy se dostaly hodně blízko k sobě. Naštěstí včas zasáhl Gerard Piqué a superhvězdu odstrčil, načež ale další hráči pokračovali v strkanici s talentem Atlétika.