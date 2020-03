Real zažil nejhorší zápas v sezoně. Je to moje vina, kál se Zidane | iSport.cz

Madridský celek prohrával od 40. minuty po trefě stopera Sidneiho. Ještě v nastavení prvního poločasu srovnal z penalty Karim Benzema, Betis ale v závěru zápasu přidal druhou trefu. Výhru pro tým ze Sevilly zařídil střídající Cristian Tello, bývalý hráč Barcelony. Betisu tak přisoudil první vítězství od 19. ledna.

„Šli jsme do zápasu ve špatné formě co se týče výher. To, že jsme před našimi fanoušky dokázali porazit tým jako je Real Madrid je pro nás skvělý moment, jsme pyšní,“ radoval se autor vítězného gólu.

To v táboru soupeře nepanuje zrovna dobrá nálada. Zbytečná ztráta jen týden po vyhraném El Clásiku posunula Real na druhé místo o dva body za Barcelonu, která porazila Real Sociedad 1:0. „Tahle prohra nás může stát ligový titul. Ale musíme přemýšlet o každém zápasu zvlášť,“ prohlásil záložník Casemiro.

„Nehráli jsme tak, jako proti Barceloně. Abychom vyhráli La Ligu, musíme zahrát dobře v každém zápase, a to se nám nepovedlo,“ zalitoval brazilský středopolař.

Trenér Zinédine Zidane popsal ztrátu s Betisem poměrně jasně. „Byl to náš nejhorší zápas v sezoně,“ řekl francouzský kouč. „Chybělo nám všechno, energie, držení míče, intenzita. Je to moje vina,“ uznal.

„Udělali jsme mnoho chyb, hodněkrát jsme ztratili míč,“ popsal po dotazu na to, kvůli čemu Real ztratil body. „Začali jsme velmi špatně. Můžete mít horší poločas, ale pak máte 45 minut na nápravu, a to se nám nepovedlo. Nezasloužili jsme si vyhrát, musíme si tento zápas zanalyzovat před příštím kolem,“ dodal a znovu zdůraznil: „Stojím za svými hráči. Jsem za to zodpovědný já.“

Real má před sebou ještě jedenáct zápasů, ve kterých může zkusit Barcelonu znovu předstihnout. Už v pátek večer vyzve Eibar, zatímco katalánský tým v sobotu cestuje na Mallorku.