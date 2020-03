Mladý kouč (†21) podlehl ve Španělsku koronaviru. Oslabila ho leukémie | iSport.cz

Smutná zpráva zasáhla španělský fotbal. Nebezpečnému a světem šířícím se koronaviru podlehl Francisco García. Mladý, 21letý trenér mládeže v týmu Atlético Portada Alta z Malagy. Informoval o tom na svém serveru deník Marca.

García byl s příznaky COVID-19 převezen do regionální nemocnice v Malaze, kde po krátkém pobytu zemřel. Prezident Atlétika Portada Alta, José Bueno, kterého událost velmi zasáhla, uvedl, že k úmrtí došlo v neděli kolem 20. hodiny. Krátce před tím měl García mluvit se svou rodinou a být stabilní. „Měl celý život před sebou. Mladé hráče miloval, jako by to byly jeho vlastní děti,“ těžko hledal slova Bueno.

Závažnost a tragické následky onemocnění v jeho případě umocnilo, že se léčil s leukémií. Vzhledem k oslabené imunitě byl rizikovým pacientem a nedokázal překonat infekci.

„Chceme vyjádřit naši nejhlubší soustrast rodině, blízkým a přátelům našeho trenéra Francisca Garcíi, který nás bohužel opustil. Co teď bez tebe budeme dělat, Francii? Jak máme pokračovat v dobývání ligy? Nevíme jak, ale určitě budeme hrát a bojovat za tebe. Nikdy nezapomeneme, odpočívej v pokoji, fenoméne. Navždy!“ reagoval na tragickou událost klub.