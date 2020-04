Šéf La Ligy: Kdo po pandemii nenastoupí, hrozí mu kontumace | iSport.cz

"Pokud klub odmítne hrát, když úřady řeknou, že je vše v pořádku a není čeho se bát, prohraje zápas kontumačně. Tak, jak se to stalo dříve," řekl Tebas ve videorozhovoru, z něhož citoval deník Marca.

Španělská liga byla kvůli pandemii podobně jako česká přerušena 12. března a od té doby se hráči včetně českého brankáře Tomáše Vaclíka ze Sevilly připravují individuálně v domácím režimu. Řada klubů i hráčů už v minulých dnech vyjádřila obavy nejen ze znovuzahájení zápasů, ale dokonce jen z návratu do společného tréninku po skupinách.

"Scénář, že bychom sezonu nedohráli, momentálně nemáme. UEFA ani vedení naší ligy nic takového neplánovaly. Jsem přesvědčen, že sezonu dokončíme a budeme mít čas začít a dokončit i tu další včas," prohlásil Tebas.

Vyjmenoval pět bodů, které vedení soutěže řešilo či řeší. "Jakmile nastal nouzový stav, první fází bylo prodloužení kalendáře. Museli jsme to naplánovat s UEFA i dalšími evropskými ligami. Předpokládá se, že například v Německu už budou brzy hrát. Zdá se, že vše se teď bude hrát v jakýchsi blocích, to je nejpravděpodobnější," uvedl Tebas.

Druhou fází podle něj bylo vyhodnocení ztrát. Pokud by zůstala soutěž nedohraná, přišla by o jednu miliardu eur (27,2 miliardy korun), při zápasech bez diváků by to bylo 300 milionů eur (8,1 miliardy korun).

"Třetí fází byla příprava protokolu, jakým způsobem se vrátit do tréninku. Kluby musí vše dělat společně. Pokud člověk nedodrží zdravotní protokol, udělá chybu a hráči se nakazí, ovlivní to všechny ostatní," upozornil Tebas.

Čtvrtou fází jsou zápasy bez diváků. "Není to jako trénink, musíme rozhodnout, kdy budou týmy cestovat, kde zůstanou, kolik lidí bude smět na stadiony a podobně. Musíme si také sednout s televizními společnostmi," uvedl Tebas.

"Pokusili bychom se při zápasech bez diváků ztráty minimalizovat, ale stále bychom byli poškozeni, protože prodáváme část práv do barů, které jsou zavřené. Šlo by o ztrátu asi 39 milionů eur (1,1 miliardy korun)," vyčíslil Tebas.

Pátá fáze zahrnuje plánování příští sezony. "Je velmi pravděpodobné, že budeme hrát za zavřenými dveřmi až do prosince. Až budeme mít fanoušky zpět, stejně nebudeme moci pořádat masová shromáždění," dodal.