Čistka v Barceloně: zmizí stárnoucí hvězdy i rekordman za polovic!? | iSport.cz

Které hvězdy Barcelony jsou nejspíš na odchodu? • FOTO: koláž iSport.cz Fotbalová Barcelona se chystá na pročištění kádru. Hvězdy stárnou či trpí na zranění, jejich mzdy ale dost roztahují rozpočet, v němž je v době koronavirové krize třeba dělat škrty. Která jména budou v létě pravděpodobně na odchodu z Camp Nou podle informací magazínu Goal.com?

Nelson Semedo Portugalského beka, který přišel z Benfiky, sleduje Manchester City. Právě jeho přesun do Anglie může být jedním z klíčů k tomu, aby Barcelona mohla získat útočníka Lautara Martíneze. Podle zpráv Goal.com plánují Blaugranas „vytrejdovat“ Semeda do City za jiného pravého beka, krajana Joaa Cancela, a toho obratem poslat do Milána jako součást dohody, která na Camp Nou přivede snajpra Interu Martíneze.

Ousmane Dembélé Mladý Francouz přišel z Dortmundu jako náhrada za Neymara, klubový boss Josep Maria Bartolomeu jej dokonce označil za lepšího hráče. Jeho dosavadní působení v Barceloně je ale dosti zkažené zdravotními potížemi (prodělal hned deset zranění) a ne zrovna přísným dodržováním životosprávy. Vedení klubu je tak ochotné Dembélého v létě prodat, nebo alespoň poslat na hostování stejnou formou, jakou byl zapůjčen Philippe Coutinho do Bayernu. Zájemce by zaplatil poměrně malou částku za hostování s opcí, ale především by na celý rok převzal kompletní hráčův plat. Ten v případě Dembélého dělá něco málo přes 300 milionů korun ročně.

Antoine Griezmann Dembélého zkušenější krajan už jednou Barcelonu odmítl, o rok později se ale z Atlétika Madrid přece jen stěhoval do Katalánska. Tam ale zdaleka není takovou hvězdou jako v bývalém působišti. Experti hojně řeší skutečnost, že Griezmann není dobře stavěný pro barcelonskou tradiční taktiku, která využívá formaci 4-3-3, protože je nejefektivnější v útočné dvojici. 29letý Francouz, který ve 26 ligových zápasech stihl osm branek, by měl být k mání za 120 milionů eur (3 a čtvrt miliardy korun).

Philippe Coutinho Když přišel za 160 milionů eur (4,36 miliardy korun) z Liverpoolu, stal se nejdražší posilou v historii Barcelony. Jen dva roky poté je barcelonskou prioritou, aby Philippe Coutinho odešel, a to aspoň za polovinu této částky... Jistou naději měli Blaugranas v podobě Bayernu, kde brazilský playmaker hostuje, i kvůli jeho aktuálnímu zranění se ale bavorský klub rozhodl nevyužít opci na hráčův trvalý odkup.

Arturo Vidal a Ivan Rakitič Tyhle dvě hvězdy mají mnoho společného, a to nejen pozici v sestavě. Vidalovi je 33 let, Rakitič je jen o rok mladší, a oba i po třicítce pobírají mzdu, které by se Barcelona ráda zbavila. Chorvatský vicemistr světa pobírá 6 milionů eur (163,6 milionu korun) ročně, chilský kolega ještě o tři víc (245,5 milionu korun). Odlifrování Vidala do Interu je součástí barcelonského plánu k zisku Lautara Martíneze, milánskému celku se ale příliš nepozdává, že by za svou hvězdu sice dostal více hráčských náhrad, ale výrazně menší přestupní částku.