Ďábelská výměna?! Real chce Pogbu, nabízí čtyři hráče včetně Ödegaarda | iSport.cz

Francouzský mistr světa z roku 2018 plní stránky novin pravidelně. Ať už je to různými mimosportovními výstřelky či právě častým zájmem z jiných klubů. Konkrétně s Realem je Pogba, jenž už čtvrtou sezonu patří Manchesteru United, spojovaný hned několik přestupových období za sebou.

V ročníku, který zastavila pandemie, zatím stihl jen sedm ligových zápasů, přičemž ten poslední odehrál na Štěpána proti Newcastlu. Hned zkraje ledna pak záložník musel na další operaci kotníku, s nímž už předtím stál tři měsíce.

Ovšem zájem Realu zřejmě přetrvává. A podle britského deníku The Sun v Madridu chystají divoký plán. Údajně jsou připravení nabídnout za Pogbu až čtyři hráče na výměnu. Právě tento způsob přivádění nových posil totiž může být v době po koronaviru z ekonomických důvodů výrazně využívanější variantou než drahé nákupy.

A koho by na Santiago Bernábeu byli ochotní „obětovat“? Má jít o čtveřici Martin Ödegaard (21), James Rodriguez (28), Lucas Vazquez (28) a Brahim Diaz (20). Prvně jmenovaný Nor aktuálně hostuje v Realu Sociedad, kde podával dobré výkony. Další trio patří do kádru Realu, největší vytížení v téhle sezoně měl Vazquez. Rodriguez, který zazářil hlavně na MS 2014, a Diaz moc šancí nedostali.

Že by Pogba v dohledné době mohl United opustit, před časem nepřímo naznačil jeho agent Mino Raiola, který se do hráčova zaměstnavatele ostře pustil. „Paulův problém je Manchester. Je to klub mimo realitu a bez sportovního plánu. Nikoho bych tam už nepřivedl. Zničili by i Maradonu, Pelého a Maldiniho. Paul potřebuje tým, jaký předtím byl Juventus,“ nebral si Raiola v lednu servítky.

Takže v létě Real? Na podobné odhady je zatím brzy... Kouč Ole Gunnar Solskjaer prý o francouzského hráče, který má na Old Trafford smlouvu do června 2021 s roční opcí, nechce přijít. Naopak. Je rád, že Pogba během současné pauzy vyléčil zranění a chce ho ve středu zálohy spojit s Brunem Fernandesem, zimní posilou ze Sportingu Lisabon.

Zájem Zinedina Zidana každopádně nepolevuje.