Návrat La Ligy: fanoušci jako ve hře FIFA, televizní triky nadchly i v Anglii | iSport.cz

Jak bude vypadat fotbal po koronavirové pandemii? A bude se na zápasy v osamělých fotbalových chrámech vůbec někdo dívat? Majitelé vysílacích práv vymýšlí koncepty, aby fotbal i bez diváků zůstal pro fanoušky u televizí zajímavý a koukatelný.

První přenos z La Ligy, kterou otevřel čtvrteční šlágr Sevilly s Betisem, se povedl. Španělé divákům servírovali umělý hluk davu, aby lidé měli pocit, že se na stadionu fandí téměř jako v běžném provozu, kdy na fotbal chodí desetitisíce lidí.

V televizích se na tribunách objevoval virtuální dav, kde se španělští vysílatelé inspirovali ve hře FIFA. Rozmazané sedačky tribun ale chvílemi vypadaly jako z hodně starých verzí známé počítačové hry.

V Německu, kde z velkých soutěží začali s ostrým fotbalem jako první, nejprve pouštěli do televizí syrový zvuk i obrázky kopírující dění na stadionu. Jenže ve chvíli, kdy lidé nesmí na stadiony, jsou slyšet akorát pokyny trenérů, výkřiky hráčů a dunění míče. Atmosféra utkání z pohledu diváka pak znatelně trpí.

Hodně se tedy diskutuje, nakolik do televizí pouštět umělou kulisu, aby si fanoušek přenos víc užil. Poměrně se to daří v české FORTUNA:LIZE, kde stanice O2 též pouští zvuk tak, aby alespoň připomínal kulisy zaplněných tribun. Ve Španělsku v prvním přímém přenosu trefili zlatou střední cestu, kdy fandění neruší zápas a citlivě diváka vtáhne do dění.

Už na začátku zápasu hrála do reproduktorů klubová hymna Sevilly, během zápasu také oblíbený popěvek domácích fanoušků „Alle Alle Alle“. Při penaltové trefě Lucase Ocampose, kterou otevřel v 56. minutě skóre utkání, byly slyšet i bubny a umělý řev fanoušků slavící gól svých barev. „Virtuální atmosféra utkání bude velmi dobrá,“ slíbil už před přenosem prezident La Ligy Javier Tebas. „Provedli jsme v televizním vysílání takové změny, aby si fanoušci mohli užívat zápas.“

Inspiraci ze Španělska si chtějí vzít i v Anglii, kde spustí soutěž ve středu. Premier League se otevře dvěma zápasy - Aston Villa přivítá Sheffield, večer pak vypukne šlágr mezi Manchesterem City a Arsenalem. Majitelé televizních práv už slíbili, že i tady budou mít fanoušci u obrazovek možnost využít virtuální zvuky.