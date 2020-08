Kam by mohl Messi: po bok Neymara i za Guardiolou. A spojení s Ronaldem?

Kde by v nové sezoně mohl hrát Lionel Messi? • FOTO: koláž iSport.cz Je to velká bomba. Zpráva, že Lionel Messi hodlá opustit Barcelonu, určitě vyvolala rozruch v kancelářích spousty předních klubů. Kam teď půjde?! Na Twitteru se o služby třiatřicetiletého Argentince s nadsázkou okamžitě přihlásila třeba italská Sampdoria, reálnější ovšem pochopitelně jsou jiné možnosti. Projděte si celky, v jejichž dresu by Messi v nové sezoně mohl hrát.

MANCHESTER CITY Trenér: Pep Guardiola

Minulá sezona: 2. místo v lize, semifinále Ligy mistrů, vítěz ligového poháru

Parťáci na hrot: Sergio Agüero, Gabriel Jesus

Pravděpodobnost podle Sportu: 50% Podle mnohých nejpravděpodobnější možnost. Hlavně díky kouči Pepu Guardiolovi, pod kterým Messi v Barceloně prožil úžasné roky. Bohatí majitelé klubu by neměli mít problém splnit Argentinci finanční požadavky, proto se jeho cesta do Manchesteru jeví reálně. V klubu by se navíc potkal i s krajanem Sergiem Agüerem, s nímž má velmi dobrý vztah právě z působení v modrobílých barvách jihoamerické země. A velké téma? Jestli se Messi dokáže popasovat s tempem a hrou v Premier League, jež se od španělské ligy výrazně liší. Tohle by byla příležitost, jak rýpalům jednou provždy zamknout ústa. Navážou Pep Guardiola a Lionel Messi na úspěšnou spolupráci? • Foto Profimedia.cz

PARIS ST. GERMAIN Trenér: Thomas Tuchel

Minulá sezona: 1. místo v lize, finále Ligy mistrů, vítěz francouzského i ligového poháru

Parťáci na hrot: Neymar, Kylian Mbappé

Pravděpodobnost podle Sportu: 30% Klub, který stejně jako City marně čeká na vysněný triumf v Lize mistrů, letos smutnil po prohraném finále. A kdo jiný by měl pomoct než superhvězda, která to už čtyřikrát dokázala? Pařížané mají v nabitém útoku k dispozici Kyliana Mbappého a Neymara, se kterým si Messi ve společných barcelonských časech rozuměl. Loni v létě hodně stál o to, aby se Brazilec na Camp Nou vrátil. Nepovedlo se, což mohl být začátek Messiho frustrace, která vyvrcholila až touhou po odchodu. Dovedete si představit tu sílu, kdyby si to na place ťukali tihle tři démoni? To by se rozklepal možná i liverpoolský Virgil van Dijk. Lionel Messi znovu po boku Neymara? • Foto Profimedia.cz

INTER MILÁN Trenér: Antonio Conte

Minulá sezona: 2. místo v lize, finále Evropské ligy

Parťáci na hrot: Romelu Lukaku, Lautararo Martínez

Pravděpodobnost podle Sportu: 10% O téhle variantě se už v minulosti mluvilo, podle Gazzetta dello Sport měl milánský klub na Messiho připravených 260 milionů euro. Inter věří, že právě šestinásobný držitel Zlatého míče by mu pomohl ukončit vládu Juventusu, který vyhrál italskou ligu devětkrát za sebou. Pikantní by byly i další souboje Messiho s Cristianem Ronaldem, místo El Clásica tentokrát v tzv. Derby d'Italia. Interu nahrává také fakt, že otec argentinského fotbalisty před časem koupil dům v jedné z nejluxusnějších milánských čtvrtí. S ohledem na bohaté čínské majitele by zřejmě peníze byly tou nejmenší překážkou. Fanoušci Barcelony protestují proti vedení klubu a odchodu Lionela Messiho • Foto Reuters

CHELSEA Trenér: Frank Lampard

Minulá sezona: 4. místo v lize, osmifinále Ligy mistrů, finále FA Cupu

Parťáci na hrot: Timo Werner, Tammy Abraham

Pravděpodobnost podle Sportu: 5% Další variantou v Premier League je Chelsea, kterou vede Frank Lampard. Jeho někdejší spoluhráč z reprezentace a bývalý stoper Manchesteru United Rio Ferdinand dal fanouškům londýnského celku na Twitteru v úterý večer naději. „Slyšel jsem, že Frank je v boji o Messiho!“ naťukal. Lampard sestavu Chelsea v minulé sezoně omladil, v ofenzivě hodně sázel třeba na jednadvacetiletého Christiana Pulišiče či dvaadvacetiletého Tammyho Abrahama. „Blues“ skončili v lize čtvrtí, zapadl by k nim Messi? Navíc je tu ještě naléhavější otázka: co by musela Chelsea nabídnout, aby jí upřednostnil třeba před City? Londýn je krásný, ale... Lionel Messi nemohl vysokému debaklu Barcelony s Bayernem Mnichov uvěřit • Foto Reuters