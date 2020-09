(Ne)slavné odchody z Barcelony: Figova zrada či Ronaldinhův alkohol

Lionel Messi není zdaleka první ikonou, se kterou bylo v Barceloně celkem zameteno • FOTO: koláž iSport.cz O tom, že mezi Barcelonou a Lionelem Messi panuje obrovské napětí a jeho odchod z klubu je takřka na spadnutí, už zřejmě nikdo nepochybuje. A že se nebude jednat o „happy ending“ už vůbec ne. Argentinská modla pálí všechny mosty, jen aby se z Barcelony dostala pryč. Připomíná tím hned několik hvězdných hráčů, již slavný klub rovněž opouštěli v nemilosti. Podívejte se na přehled (ne)slavných konců bývalých ikon „blaugranas“.

Rivaldo Na konci 90. let patřil k nejlepším fotbalistům planety. Doma měl Zlatý míč a Barcelona mu ležela u nohou. Jenže narazil na nekompromisního trenéra Louise van Gaala. Po jedné z hádek o tom, kde by si Rivaldo představoval hrát, nehrál brazilský křídelník nikde. Tehdy se však španělský tisk postavil na stranu hráče. Van Gaal nápor médií a veřejnosti neustál a z Barcelony se pakoval. O tři roky později se však Nizozemec do klubu vrátil. Rivaldo byl čerstvým vítězem MS 2002. Ani to však Van Gaalovi nepřekazilo plány ho z klubu vyštvat. A jak to dopadlo? Zatímco Rivaldo s AC Milán ovládl Champions League, Van Gaal byl po několika měsících z klubu vyhozen. Rivaldo patřil v Barceloně mezi největší hvězdy • Foto Profimedia.cz

Diego Maradona Fotbalový bohém katalánskou metropoli doslova okouzlil. Dokonce i příznivci Realu Madrid mu v červnu 1983 aplaudovali na San Bernabéu. Příběh však dostal rychlý spád, když se do něho začali pouštět soupeři. Vše vygradovalo ve finále Copa del Rey proti Athletiku Bilbao. Fanoušci Maradonu rasisticky uráželi, hráči jej dohrávali nevybíravými zákroky a argentinský génius neudržel nervy na uzdě. Miguela Solu udeřil hlavou a Barcelona prohrála zápas 0:1. Klub se tehdy za nejlepšího hráče v Evropě nepostavil a bylo jasné, že Maradona musí pryč. Ozvala se Neapol, kde se „Božský Diego“ stal nesmrtelnou legendou. Diego Maradona vyměnil Barcelonu za Neapol • Foto twitter.com

Ronaldinho Oficiálním vysvětlením, proč Ronaldinho opustil po pěti letech Barcelonu, bylo, že se hráč necítí na vrcholu sil a potřebuje změnu prostředí. Jenže zdroje z Katalánska tvrdí, že za vším stál Brazilcův neslučitelný životní styl se striktními pravidly Pepa Guardioly. Kudrnatý kouzelník dokázal s míčem u nohy neskutečné věci. A velmi podobně to uměl rozjet i mimo trávník. Vášnivě kouřil, nebál se alkoholu a party mu rovněž nebyla cizí. Alexander Hleb dokonce přiznal, že Ronaldinho a Deco dorazili na trénink s kocovinou. V klubu se obávali, že by největší hvězda nemusela mít dobrý vliv na tehdy nadějného Lionela Messiho. Verdikt? Prodán do AC Milán. Ronaldinho oficiálně opustil Barcelonu kvůli tomu, že potřeboval změnit prostředí • Foto Profimedia.cz