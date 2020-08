Další dusno v Barceloně. Vidal si rýpl do týmu, štve ho únik informací

Luis Suárez může zamířit do Juventusu • Reuters

Spálení mostů na rozloučenou? I tak by se dala nazvat slova Artura Vidala. Zkušený záložník byl novým trenérem Barcelony Ronaldem Koemanem zařazen mezi postradatelné, a tak se do svého stále ještě současného klubu opřel. „Nejlepší tým na světě nemůže mít 13 profesionálních hráčů,“ sdělil a rýpnul si i do toho, že jeho status hráče dostupného na přestup unikl na veřejnost.