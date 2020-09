Messi: ZŮSTÁVÁM v Barceloně! Nešel bych do sporu s klubem, který miluju

Luis Suárez a Lionel Messi, dvě největší hvězdy Barcelony slaví ranku do sítě Neapole • ČTK/AP

Fotbalisté Barcelony se radují z branky do sítě Neapoli v odvetě osmifinále Ligy mistrů • ČTK/AP

Fotbalisté Barcelony se radují z branky do sítě Neapoli v odvetě osmifinále Ligy mistrů • Reuters

Socha Lionela Messiho v Buenos Aires poničená vandaly poté, co hvězdný hráč oznámil záměr opustit Barcelonu • Reuters

V argentinském Rosariu fanoušci věří, že se Lionel Messi vrátí do klubu Newell´s Old Boys, kde v dětství s fotbalem začínal. Vyšli kvůli tomu do ulic. • Reuters

V argentinském Rosariu věří, že se Lionel Messi vrátí do klubu Newell´s Old Boys, kde v dětství s fotbalem začínal • Reuters

Stadion klubu Newell´s Old Boys, kde v dětství s fotbalem začínal Lionel Messi • ČTK

Stadion klubu Newell´s Old Boys, kde v dětství s fotbalem začínal Lionel Messi • ČTK

Jorge Messi v úterý odletěl z Argentiny do Barcelony • Twitter.com/City_Xtra

Otec a manažer v jedné osobě Jorge Messi by se ve středu měl setkat s prezidentem Barcelony Josepem Bartomeuem • Profimedia.cz

Po deseti dnech nejistoty už je jisté, jaký bude další fotbalový osud Lionela Messiho. Hvězdný hráč zůstává v Barceloně! „Nikdy bych nešel do sporu s klubem, který miluju,“ oznámil Messi pro Goal.com a prolomil mlčení, které napínalo miliony fanoušků. Z jeho slov je ovšem zřejmé, že poslední události zanechaly v jeho vztahu vůči katalánskému velkoklubu výrazné trhliny.

Možný Messiho odchod zabrzdily licitace o odstupném, neboť hráč se odvolával na klauzuli ve smlouvě, že může odejít zadarmo už před posledním rokem současného kontraktu.

Lhůta pro uplatnění této klauzule vypršela podle klubu 10. června, kdy měla oficiálně skončit sezona španělské ligy, jež se ale kvůli pandemii koronaviru nakonec hrála až do července. Liga mistrů pak pokračovala až do srpna a podle Messiho právníků mohl fotbalista klauzuli využít až po skutečném konci sezony.

Barcelona to však viděla jinak - trvala na tom, že Messi je nadále jejím hráčem. Případní zájemci o argentinskou hvězdu by museli zaplatit výstupní klauzuli ve výši 700 milionů eur (18,5 miliardy korun). Na stranu katalánského klubu se přidalo i vedení La Ligy.

Messi nakonec musel ustoupit. „Prezident klubu mi na konci každé sezony říkal, že se můžu rozhodnout, jestli zůstanu, nebo odejdu. Myslel jsem si a byl jsem si jistý, že odejít můžu. Jenže to by šlo jedině po zaplacení klauzule a to je nemožné,“ uznal Messi, o kterého podle spekulací nejvíc stál Manchester City.

Pokud by Messi trval na odchodu, soudnímu sporu by se nevyhnul. Do otevřené války jít nechtěl. „Barcelona mi dala všechno a já dal všechno Barceloně. Nikdy jsem nepřemýšlel nad tím, že bych táhnul Barcelonu k soudu.“

Jaká bude další sezona Messiho v Barceloně? Rozhodně žádná idylka. Argentinský hráč se nerozpakoval zkritizovat samotného šéfa klubu. „Management vedený (Josepem Mariou) Bartomeuem je katastrofa.“

Dramatická rozmluva s rodinou

Dal současně najevo rozladění z toho, jakým směrem se Barcelona ubírá. Po minulé sezoně skončila bez trofeje, domácí titul přenechala Realu Madrid, v Lize mistrů vypadla v Lisabonu po ostudném čtvrtfinálovém debaklu 2:8 s Bayernem Mnichov.

Messiho tíží stav, v jakém se Barcelona nachází. „Díval jsem se víc dopředu. Chci vítězit, sbírat tituly a hrát v Lize mistrů. Můžete zvítězit, nebo nemusíte, ale důležité je být konkurenceschopný. A ne propadnout v Římě, Liverpoolu a Lisabonu,“ připomněl místa, kde jeho tým vypadnul v Lize mistrů v posledních třech letech.

Emocionální chvíle zažil Messi, když oznámil svůj záměr odejít své rodině. „Když jsem mluvil se svojí ženou a dětmi, bylo to mimořádně dramatické. Všichni začali plakat, děti nechtěli do jiných škol.“

Nakonec i kvůli tomu kývnul, že bude dál oblékat dres, ve kterém si získal slávu po celém světě. „Nebylo nic špatného na tom chtít odejít. Bylo by to dobré pro mě, i pro klub. Ale Barcelonu miluji a nikde na světa nenajdu lepší místo. Můžu se vrátit už zítra, protože tu mám všechno, co potřebuji,“ naznačil, že nebude otálet a připojí se k týmu, který pod vedením nového trenéra Ronalda Koemana už zahájil přípravu.

Rozvod mezi Messim a Barcelonou je pro tuto chvíli zažehnán. Je však hodně pravděpodobné, že příští rok se bude řešit znovu.